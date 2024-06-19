«Ослабление «Локо» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита». Так же ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова». Ринат Билялетдинов о трансферах
Ринат Билялетдинов оценил предстоящий переход Максима Глушенкова в «Зенит».
– Трансфер Глушенкова в «Зенит» не удивил. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно. Наверное, материальный рычаг сработал.
– Согласны ли вы с тем, что «Зенит» подписал Глушенкова не столько для своего усиления, сколько для ослабления «Локомотива»?
– Конечно. Так же зенитовцы ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова. Он там погоды не сделал, выходил эпизодически, но атакующий ресурс и вариативность «Краснодара» в атаке были снижены.
Здесь то же самое. Тем более вопрос, как в «Локомотиве» закроют позиции. Миранчук, Жемалетдинов и еще Глушенков – даже не представляю, как пустующую брешь закрывать. Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита».
– Глушенков способен выиграть конкуренцию у бразильцев? У того же Педро?
– Педро на другой позиции играет, поэтому вполне можно разместить их на своих удобных позициях. Другое дело, там есть игроки, которые имеют похожие позиции на поле со схожими функциями. Там можно много перечислять помимо Клаудиньо, Вендела. Там есть Артур и Мантуан, хотя они тоже фланговые.
По поводу Глушенкова… Он попробует завоевать место в составе, конкуренцию никто не отменял, – сказал бывший тренер «Локомотива».
Что касается Краснодара, то ключевое ослабление команда получила от своего руководства в виде замены главного тренера
В Зените во втором круге сыграл всего 2 игры . И получается да , его уход уменьшил вариативность Краснодару , нежели усилил Зенит .
Пока все клубы России играют только своими воспитанниками и не сделали друг у друга ни одной покупки наш «гегемон» только и делает что переманивает себе игроков
Где это в мире видано чтобы сильнейшие клубы покупали хороших игроков? стыдно очень стыдно
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Именно он, а что еще? Конечно, не возможность почувствовать вкус победы и тренироваться с лучшими, чтобы расти как игроку, а только бабло, какие еще могут быть рассуждения у людей.
Похоже, сезонные всплески в Нерезиновой теряют свои временные ограничения и плавно захватывают весь год.
Дальше не читал.
тот же Локо видимо никого не ослаблял, забирая Глушенкова к себе)
Если Зенит покупает легионера из другой страны, это разбазаривание народных средств. Если другой клуб, это усиление состава.
15 матчей - 1350 минут, т.е. меньше половины.
Если же брать обозначенный "первый круг" - то даже 18 матчей это 1620 минут, соответственно, меньше трети времени провел на поле. И всего 2 гола.
Огромная потеря, ничего не скажешь.
Ахахаха)))))) Мантра
А ничего, что по мнению многих это лучший футболист РПЛ, которого однажды даже противопоставили Клаудиньо и Венделу как настоящего бразильца?
"Он там погоды не сделал" (про Ахметова в Краснодаре). "Здесь то же самое" (о Глушенкове в Локомотиве). "Шикарное" сравнение