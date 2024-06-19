«Ослабление «Локо» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита». Так же ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова». Ринат Билялетдинов о трансферах

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Краснодар Ильзат Ахметов Максим Глушенков Футбол

Ринат Билялетдинов оценил предстоящий переход Максима Глушенкова в «Зенит».

– Трансфер Глушенкова в «Зенит» не удивил. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно. Наверное, материальный рычаг сработал.

– Согласны ли вы с тем, что «Зенит» подписал Глушенкова не столько для своего усиления, сколько для ослабления «Локомотива»?

– Конечно. Так же зенитовцы ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова. Он там погоды не сделал, выходил эпизодически, но атакующий ресурс и вариативность «Краснодара» в атаке были снижены.

Здесь то же самое. Тем более вопрос, как в «Локомотиве» закроют позиции. Миранчук, Жемалетдинов и еще Глушенков – даже не представляю, как пустующую брешь закрывать. Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита».

– Глушенков способен выиграть конкуренцию у бразильцев? У того же Педро?

– Педро на другой позиции играет, поэтому вполне можно разместить их на своих удобных позициях. Другое дело, там есть игроки, которые имеют похожие позиции на поле со схожими функциями. Там можно много перечислять помимо Клаудиньо, Вендела. Там есть Артур и Мантуан, хотя они тоже фланговые.

По поводу Глушенкова… Он попробует завоевать место в составе, конкуренцию никто не отменял, – сказал бывший тренер «Локомотива».

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102 комментария
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Сопоставление вклада в результат своих команд между Глущенковым и Ахметовым явно некорректно.

Что касается Краснодара, то ключевое ослабление команда получила от своего руководства в виде замены главного тренера
+86
-6
+80
Чего мелочиться, тогда и Спартак ослабили уходом Бакаева, так бы конечно чемпионами были бы ))
+62
-9
+53
Бедный Краснодар. Из-за потери Ахметова видимо не взял чемпионство😀
+69
-19
+50
Локо высасывает из Самары Глушенкова, Пиняева, Салтыкова. Это ничего, это не ослабляет КС... Зенит пытается выкупить Глушенкова у Локо. Это ослабляет конкурента, конечно...
+50
-8
+42
Ответ Данко Лазович
Бедный Краснодар. Из-за потери Ахметова видимо не взял чемпионство😀
Ну по сути за первый круг который составляет 18-19 игр Ахметов принял участие в 15 .
В Зените во втором круге сыграл всего 2 игры . И получается да , его уход уменьшил вариативность Краснодару , нежели усилил Зенит .
+51
-16
+35
Дааа отвратительно себя повел ФК Зенит

Пока все клубы России играют только своими воспитанниками и не сделали друг у друга ни одной покупки наш «гегемон» только и делает что переманивает себе игроков

Где это в мире видано чтобы сильнейшие клубы покупали хороших игроков? стыдно очень стыдно
+33
-10
+23
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Спартак свое золото добывал в безвременье 90-х, конкурируя с Текстильщиками, Камизами и Ураланами. С 1960 по 1990 у СМ всего 4 золота.
+30
-8
+22
Бедное Динамо, у него Краснодар выманил Смолова. А они точно конкуренты на серебро.
+23
-2
+21
Журналисты специально задают вопросы с озвученным ответом,. Ну кому надо ослаблять Локомотив? Он же не является конкурентом Зениту. К тому же Локо как раз ослабляет конкурентов таких как КС, да и Глушенкова тоже перехватили у конкурентов. Смешно конечно слушать Билю, но ещё противно поведение журналюшек .Спортивная пресса просто ниже плинтуса.
+24
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+18
Ответ Олег13
Между Локо и Зенитом 4 очка. Ну конечно, какая тут конкуренция
а КС долгое время вообще шли выше гудков... и именно ослабление гудками привело к тому, что КС финишировали ниже
+16
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+16
Материальный рычаг сработал.
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Именно он, а что еще? Конечно, не возможность почувствовать вкус победы и тренироваться с лучшими, чтобы расти как игроку, а только бабло, какие еще могут быть рассуждения у людей.
+18
-4
+14
Ответ Олег13
Между Локо и Зенитом 4 очка. Ну конечно, какая тут конкуренция
Это в этом сезоне, где и Зенит играл криво, и судейские приколы свою лепту вносили, а в предыдущем 25 очков разницы, до этого 17 очков, ещё до этого 9, потом 15. Какой из Локомотива последних лет конкурент?!
+14
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+13
Сначала Зенит просто убрал Миранчука и Жемалетдинова из Локо, а затем с особым цинизмом берет и выкупает Глушенкова. Просто решил вот так, на ровном месте, развалить легендарный клуб. И это..., кто еще не понял: Краснодар не стал чемпионом в этом сезоне только потому что Зенит у них Ахметова увел, системообразующего игрока, которому Сперцян, Кордоба и Марсело шнурки завязывали.
Похоже, сезонные всплески в Нерезиновой теряют свои временные ограничения и плавно захватывают весь год.
+13
-1
+12
Ответ Александр Цукуров
Сопоставление вклада в результат своих команд между Глущенковым и Ахметовым явно некорректно. Что касается Краснодара, то ключевое ослабление команда получила от своего руководства в виде замены главного тренера
это тоже Зенит сделал
+13
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+12
Ответ Олег13
Между Локо и Зенитом 4 очка. Ну конечно, какая тут конкуренция
А в прошлых 4 сезонах подряд какой был отрыв?
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+12
«...ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова. Он там погоды не сделал, выходил эпизодически...»
Дальше не читал.
+15
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+11
Подписание Ахметова это ослабление не Краснодара, а Зенита. Одна из редких трансферных ошибок питерцев. Краснодару повезло. Переход Глушенкова это трагедия для Локо, но по поводу ослабления конкурента полная чушь, Локо уже много лет не конкурент для Зенита, между ними пропасть.
+15
-6
+9
вроде мужик в годах, а такую чушь несёт(
тот же Локо видимо никого не ослаблял, забирая Глушенкова к себе)
+17
-8
+9
Запомните!!! Если Зенит покупает игрока внутри ЧР, это ослабление конкурента. Если другой клуб покупает игрока внутри ЧР, это усиление состава.
Если Зенит покупает легионера из другой страны, это разбазаривание народных средств. Если другой клуб, это усиление состава.
+9
0
+9
Правильно я понимаю, что Краснодар ослабил конкурента, подписав Смолова?
+9
-1
+8
Ответ Abu Ibrahim
Ну по сути за первый круг который составляет 18-19 игр Ахметов принял участие в 15 . В Зените во втором круге сыграл всего 2 игры . И получается да , его уход уменьшил вариативность Краснодару , нежели усилил Зенит .
А сколько забил и отдал? Принять участие можно выйдя на 2 минуты в конце
+18
-11
+7
Ответ Abu Ibrahim
Ну по сути за первый круг который составляет 18-19 игр Ахметов принял участие в 15 . В Зените во втором круге сыграл всего 2 игры . И получается да , его уход уменьшил вариативность Краснодару , нежели усилил Зенит .
15 матчей звучит круто, конечно, но он сыграл всего 518 минут.
15 матчей - 1350 минут, т.е. меньше половины.
Если же брать обозначенный "первый круг" - то даже 18 матчей это 1620 минут, соответственно, меньше трети времени провел на поле. И всего 2 гола.
Огромная потеря, ничего не скажешь.
+8
-1
+7
Сами не могут - значит виноват Зенит.
Ахахаха)))))) Мантра
+7
0
+7
Ответ counsel
Это ответ на вопрос про период с 1960 по 1990?
Зенит (завод ЛОМО) взял одно золото. А Спарта́к» — крупнейшее в СССР всесоюзное добровольное спортивное общество (ДСО) профсоюзов - 4.
+6
0
+6
Локомотив Зениту не конкурент. А про Ахметова — это такой специфический московский юмор, надо думать.
+8
-3
+5
Ответ Олег13
Между Локо и Зенитом 4 очка. Ну конечно, какая тут конкуренция
Между Локо и Зенитом шесть титулов
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+4
Ответ Александр Васильев
вроде мужик в годах, а такую чушь несёт( тот же Локо видимо никого не ослаблял, забирая Глушенкова к себе)
Дело не в годах, мужик просто присоседился к футболу, а игрок был посредственный, тренер никакой, напоминает о себе, говоря всякую чушь.
+8
-4
+4
Ответ NIK7478
Этот "ход" Зенит применяет уже давно, много-много лет! Все, кто интересуется футболом, давно это заметили! Если у тебя денег больше, чем у конкурентов - можно вот так вот законным способом их устранять! Не случайно же Зенит хотел, по-моему, и Кордобу купить у Краснодара. и Тюкавина у Динамо! )) Это такой давний и проверенный метод Зенита по устранению конкурентоспособности других топ-клубов РПЛ.
"Хотеть" и "жениться" - это две большие разницы. Вот не купил Зенит ни Кордобу, ни Тюкавина - но "хотел". Э этим развалил двух основных конкурентов. И что за конкуренты такие в РПЛ, которые валятся от одного только захотеть? Угадайте, где больше примитива: в клубах или подобных мыслях?
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Ответ Мартинелли
А Самара претендует на чемпионство?)
Скорее, Локо борется за место в пятёрке с Самарой. Так что, да, прямые конкуренты.
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"– Согласны ли вы с тем, что «Зенит» подписал Глушенкова не столько для своего усиления, сколько для ослабления «Локомотива»?"

А ничего, что по мнению многих это лучший футболист РПЛ, которого однажды даже противопоставили Клаудиньо и Венделу как настоящего бразильца?

"Он там погоды не сделал" (про Ахметова в Краснодаре). "Здесь то же самое" (о Глушенкове в Локомотиве). "Шикарное" сравнение
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