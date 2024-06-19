«Ослабление «Локо» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита». Так же ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова». Ринат Билялетдинов о трансферах

Ринат Билялетдинов оценил предстоящий переход Максима Глушенкова в «Зенит».

– Трансфер Глушенкова в « » не удивил. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно. Наверное, материальный рычаг сработал.

– Согласны ли вы с тем, что «Зенит» подписал Глушенкова не столько для своего усиления, сколько для ослабления «Локомотива»?

– Конечно. Так же зенитовцы ослабили « », перекупив . Он там погоды не сделал, выходил эпизодически, но атакующий ресурс и вариативность «Краснодара» в атаке были снижены.

Здесь то же самое. Тем более вопрос, как в « » закроют позиции. Миранчук, Жемалетдинов и еще Глушенков – даже не представляю, как пустующую брешь закрывать. Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита».

– Глушенков способен выиграть конкуренцию у бразильцев? У того же Педро?

– Педро на другой позиции играет, поэтому вполне можно разместить их на своих удобных позициях. Другое дело, там есть игроки, которые имеют похожие позиции на поле со схожими функциями. Там можно много перечислять помимо Клаудиньо, Вендела. Там есть Артур и Мантуан, хотя они тоже фланговые.

По поводу Глушенкова… Он попробует завоевать место в составе, конкуренцию никто не отменял, – сказал бывший тренер «Локомотива».