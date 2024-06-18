Турция – Грузия, 18.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

Завершать первый тур группового этапа на чемпионате Европы по футболу в Германии будут представители квартета F. Первыми сыграют сборные Турции и Грузии. Матч соперников состоится 18 июня в Дортмунде на арене BVB-Штадион в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Турции

Команда Турции последний раз играла в плей-офф Евро в 2008 году, с тех пор сплошные провалы на групповых этапах. Теперь очередная попытка добиться хотя бы относительного успеха. Чего ожидать от команды, сказать сложно. С одной стороны, она успешно завершила отборочный турнир, заняв первое место в группе и опередив сборную Хорватии. Сейчас в Турции подобралось очень хорошее и перспективное поколение игроков. Есть молодые звезды в лице Арды Гюлера из мадридского «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса», дирижирует действиями игроков один из лидеров миланского «Интера» Хакан Чалханоглу. С другой стороны, иногда турков бросает из огня да в полымя. За три тура до конца отбора произошла смена тренера. Команду возглавил итальянец Винченцо Монтелла, и она перестала проигрывать. Но затем в марте случился провал в поединке с австрийцами — 1 : 5. В июньских контрольных поединках турецкая сборная сыграла вничью с итальянцами и уступила сборной Польши.

Сборная Грузии

Команда Грузии впервые сыграет на столь крупном представительном турнире. Она считается не только дебютантом, но и главным аутсайдером, в значит на игроках не лежит большой груз ответственности. Любой забитый мяч, и тем более, любое набранное очко уже будут считаться большими достижениями и доставят болельщикам удовольствие. По составу команда французского специалиста Вилли Саньоля уступает большинству команд турнира. Главной звездой является полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Он не смог помочь команде в первом стыковом поединке против сборной Люксембурга, но она справилась и без него. Зато во втором матче против сборной Греции Хвича был одним из главных действующих лиц на поле, хотя в серии пенальти участия не принимал будучи замененным. В июне грузины провели всего один контрольный поединок, но добились в нем уверенной победы над сборной Черногории со счетом 3 : 1.

Коэффициенты букмекеров

Любая команда в группе F, которая будет выходить на поле в матче против сборной Грузии, будет считаться фаворитам. Можно говорить сколько угодно банальностей, что в современном футболе не осталось слабых команд, все научились играть в футбол, но все же любой успех грузинской сборной будет считаться сенсацией. Команды встречались друг с другом пять раз, причем последний матч состоялся в 2012 году. Сборная Турции выиграла трижды, у грузин всего одна победа в товарищеском поединке. Букмекеры отдают большое преимущество подопечным Монтеллы. Обе команды уязвимы в обороне, поэтому можно поставить на тотал больше 2,5. Ждем атакующий футбол со взаимными атаками и голевыми моментами. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1 Ф2 +1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,80 3,80 5,00 2,39 1,56 1,67 2,17 Fonbet 1,77 3,65 5,10 2,50 1,55 1,70 2,20 Winline 1,80 3,70 4,90 2,42 1,56 1,70 2,22 Olimpbet 1,80 3,70 4,90 2,43 1,58 1,69 2,20 Pari 1,77 3,65 5,10 2,50 1,55 1,70 2,20 BetBoom 1,77 3,63 5,15 2,41 1,57 1,66 2,23 Leon 1,78 3,65 4,70 2,42 1,57 1,68 2,19 1Win 1,77 3,65 4,80 2,39 1,56 1,67 2,17 Tennisi 1,78 3,56 4,85 2,48 1,54 1,66 2,22

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