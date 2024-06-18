Турция – Грузия, 18.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
Завершать первый тур группового этапа на чемпионате Европы по футболу в Германии будут представители квартета F. Первыми сыграют сборные Турции и Грузии. Матч соперников состоится 18 июня в Дортмунде на арене BVB-Штадион в 19:00 по московскому времени.
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Сборная Турции
Команда Турции последний раз играла в плей-офф Евро в 2008 году, с тех пор сплошные провалы на групповых этапах. Теперь очередная попытка добиться хотя бы относительного успеха. Чего ожидать от команды, сказать сложно. С одной стороны, она успешно завершила отборочный турнир, заняв первое место в группе и опередив сборную Хорватии. Сейчас в Турции подобралось очень хорошее и перспективное поколение игроков. Есть молодые звезды в лице Арды Гюлера из мадридского «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса», дирижирует действиями игроков один из лидеров миланского «Интера» Хакан Чалханоглу. С другой стороны, иногда турков бросает из огня да в полымя. За три тура до конца отбора произошла смена тренера. Команду возглавил итальянец Винченцо Монтелла, и она перестала проигрывать. Но затем в марте случился провал в поединке с австрийцами — 1 : 5. В июньских контрольных поединках турецкая сборная сыграла вничью с итальянцами и уступила сборной Польши.
Сборная Грузии
Команда Грузии впервые сыграет на столь крупном представительном турнире. Она считается не только дебютантом, но и главным аутсайдером, в значит на игроках не лежит большой груз ответственности. Любой забитый мяч, и тем более, любое набранное очко уже будут считаться большими достижениями и доставят болельщикам удовольствие. По составу команда французского специалиста Вилли Саньоля уступает большинству команд турнира. Главной звездой является полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Он не смог помочь команде в первом стыковом поединке против сборной Люксембурга, но она справилась и без него. Зато во втором матче против сборной Греции Хвича был одним из главных действующих лиц на поле, хотя в серии пенальти участия не принимал будучи замененным. В июне грузины провели всего один контрольный поединок, но добились в нем уверенной победы над сборной Черногории со счетом 3 : 1.
Коэффициенты букмекеров
Любая команда в группе F, которая будет выходить на поле в матче против сборной Грузии, будет считаться фаворитам. Можно говорить сколько угодно банальностей, что в современном футболе не осталось слабых команд, все научились играть в футбол, но все же любой успех грузинской сборной будет считаться сенсацией. Команды встречались друг с другом пять раз, причем последний матч состоялся в 2012 году. Сборная Турции выиграла трижды, у грузин всего одна победа в товарищеском поединке. Букмекеры отдают большое преимущество подопечным Монтеллы. Обе команды уязвимы в обороне, поэтому можно поставить на тотал больше 2,5. Ждем атакующий футбол со взаимными атаками и голевыми моментами. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1
|
Ф2 +1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
1,80
|
3,80
|
5,00
|
2,39
|
1,56
|
1,67
|
2,17
|
Fonbet
|
1,77
|
3,65
|
5,10
|
2,50
|
1,55
|
1,70
|
2,20
|
Winline
|
1,80
|
3,70
|
4,90
|
2,42
|
1,56
|
1,70
|
2,22
|
Olimpbet
|
1,80
|
3,70
|
4,90
|
2,43
|
1,58
|
1,69
|
2,20
|
Pari
|
1,77
|
3,65
|
5,10
|
2,50
|
1,55
|
1,70
|
2,20
|
BetBoom
|
1,77
|
3,63
|
5,15
|
2,41
|
1,57
|
1,66
|
2,23
|
Leon
|
1,78
|
3,65
|
4,70
|
2,42
|
1,57
|
1,68
|
2,19
|
1Win
|
1,77
|
3,65
|
4,80
|
2,39
|
1,56
|
1,67
|
2,17
|
Tennisi
|
1,78
|
3,56
|
4,85
|
2,48
|
1,54
|
1,66
|
2,22
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