Роналду чаще всех попадал в офсайд в первом туре Евро-2024 – 3 раза

Криштиану Роналду стал худшим по числу офсайдов по итогам 1-го тура Евро-2024.

В матче с Чехией (1:0) форвард сборной 3 раза попал в офсайд. После одного из этих эпизодов был отменен гол Диогу Жоты на 87-й минуте.

Ни один игрок в первом туре группового этапа не попадал в положение «вне игры» чаще, чем Роналду.

Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

За Роналду болели даже чехи и китайцы. Я спросил их о безумной любви