Роналду чаще всех попадал в офсайд в первом туре Евро-2024 – 3 раза

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду стал худшим по числу офсайдов по итогам 1-го тура Евро-2024.

В матче с Чехией (1:0) форвард сборной Португалии 3 раза попал в офсайд. После одного из этих эпизодов был отменен гол Диогу Жоты на 87-й минуте.

Ни один игрок в первом туре группового этапа не попадал в положение «вне игры» чаще, чем Роналду.

Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22

Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы

За Роналду болели даже чехи и китайцы. Я спросил их о безумной любви

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51 комментарий
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Криштиану роналду стал самым старым игроком, который оказался 3 раза в офсайде на евро
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+75
Ответ Carasa
Криштиану роналду стал самым старым игроком, который оказался 3 раза в офсайде на евро
Ямаль , стал самым молодым игроком на Евро , где Роналду 3 раза попал в офсайд в первом туре
+80
-7
+73
Когда попал в офсайд на 6-м евро подряд
+49
-6
+43
и это в 39 лет💪🏾💪🏾💪🏾 просто машина💪🏾
+35
-9
+26
спортс так старается накинуть на Роналду, в надежде прихода потока хейта
+24
-11
+13
Очередной великий рекорд величайшего легендарнейшего лидерского лидера💪💪💪 Золотой мяч в студию!
+18
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Да он половину матча в офсайде провёл
+19
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Статистика правильная, только презентация странная. Надо писать: "стал ЛУЧШИМ по числу офсайдов по итогам 1-го тура Евро-2024. Ни одному другому игроку ни одной из европейских сборных не покорилось подобное достижение".
+8
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Он просто ждал мяч ближе всех к воротам , что бы замкнуть в пустые
+7
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Очередной хет трик! Не убийство Баварии из хет триков, но тоже не плохо
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"Не я гонюсь за оффсайдами, а оффсайды гонятся за мной !"
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За последние 3 года Рон в офсайды попадал больше, чем Индзаги за всю карьеру
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постоянно висел в офсайде, это был вопрос времени, когда из-за него отменят гол)
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Ходят слухи, что Фифа учредит специальную награду для играющих пенсионеров - Золотая утка. А то Кринж давно без наград🤷‍♂️ Ведь рекорды не стоят на месте💪
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Для кринжа ФИФА кстати и придумала награду в 2021 - лучший бомбардир в истории сборных.
Не знаю сколько Мендеш и Роналду заплатили Инфантино, но тот факт что на церемонию приехал только роналду, говорит о многом.
Почему то Али Деи никто подобного не вручал, а его рекорд держался много лет.
Так что одним фактом можно убрать бред, мол кринж против ФИФА.
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Ответ K@l@bok
Это очень смелый пост про неприкасаемого.
У неприкасаемого скоро битва с Кюрасао 🇨🇼
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Ответ wjvxpb5q6f
Ходят слухи, что Фифа учредит специальную награду для играющих пенсионеров - Золотая утка. А то Кринж давно без наград🤷‍♂️ Ведь рекорды не стоят на месте💪
Мб вспомнит былое и золотого дельфина возьмёт
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Всё как обычно 🥴 пасётся у ворот
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Вашей примадонне и так на раздавали кучу левых наград,по этому нечего. Имеете то что имеете,три или четыре года без трофеев
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Кашшай: "Я б засчитал"
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Ответ Carasa
Криштиану роналду стал самым старым игроком, который оказался 3 раза в офсайде на евро
Роналду это как Карлович в теннисе - каждый день становится самым старым кем-то
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Ответ Artur Pokachevski
спортс так старается накинуть на Роналду, в надежде прихода потока хейта
После вылета с турнира будет пик, а пока разминка.
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Мужчина заряжен на голы. Пиппо одобряет.
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Надо награду Золотой офсайд
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Ответ DrunkGonzo
постоянно висел в офсайде, это был вопрос времени, когда из-за него отменят гол)
Лукаку вошёл в чат.
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Ответ ZaraTorino
Мешалду
Нормальным игрокам кайфобламалду 🥴
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Ответ Artur Pokachevski
спортс так старается накинуть на Роналду, в надежде прихода потока хейта
Вселенная схлопнется, если в один день будет играть матч Португалия и Аргентина. Учитывая что КА идет ночью, то утром-днем все ветки будут в хейтах/глорах Месси, вечером-ночью весь этот поток переместится в сторону Кринжа. Спорцу главное новостей побольше - а приток трафика мы обеспечим! Так победимъ! 👍🏻
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Ответ sd4fmwrvz8
Он просто ждал мяч ближе всех к воротам , что бы замкнуть в пустые
20 лет так пастись,вы думаете это легко что ли. Третья штанга,столб в поле,манекен,да что угодно,лишь в ворота отскакивала.
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Ответ che kaif
Был Пеналду стал Офсайдлу
Мешалду
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Бревно в глазу вратаря Чехии
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