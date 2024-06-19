Роналду чаще всех попадал в офсайд в первом туре Евро-2024 – 3 раза
Криштиану Роналду стал худшим по числу офсайдов по итогам 1-го тура Евро-2024.
В матче с Чехией (1:0) форвард сборной Португалии 3 раза попал в офсайд. После одного из этих эпизодов был отменен гол Диогу Жоты на 87-й минуте.
Ни один игрок в первом туре группового этапа не попадал в положение «вне игры» чаще, чем Роналду.
Роналду – лучший по ударам в матче с Чехией (5). У него 100% точных передач – 22 из 22
Роналду ни разу не забил со штрафного на Евро после 29 попыток. Он играл на 6 чемпионатах Европы
За Роналду болели даже чехи и китайцы. Я спросил их о безумной любви
Не знаю сколько Мендеш и Роналду заплатили Инфантино, но тот факт что на церемонию приехал только роналду, говорит о многом.
Почему то Али Деи никто подобного не вручал, а его рекорд держался много лет.
Так что одним фактом можно убрать бред, мол кринж против ФИФА.