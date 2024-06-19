Германия – Венгрия. 1:0 – Мусиала забил на 22-й. Онлайн-трансляция

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Илкай Гюндоган Джамал Мусиала онлайны Футбол

Сборная Германии играет с Венгрией во 2-м туре Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте счет открыл хавбек «Баварии» Джамал Мусиала после передачи полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Германия – Венгрия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 июня, 19.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 22 Мусиала.
ГерманияНойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос, Гюндоган, Андрих, Виртц (Сане, 58), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 58), Мусиала.
ВенгрияГулачи, Болла, Фиола, Орбан, Дардаи, Керкез, Шаллаи, Надь (Кляйнхайслер, 64), Собослаи, Шафер, Варга.
Предупреждения:
Варга (23), Рюдигер (27).

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46 комментариев
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Наблюдаю комментарии весь евро
Фанаты кричат спорт вне политики, при этом болеют или обсирают команды исключительно по политическим мотивам 🤡🤡🤡
+38
-4
+34
Странное решение судьи. На мой взгляд, фол очевиднейший, гол нельзя было засчитывать.
+17
-6
+11
Это же фол был, вы чего. Нельзя было засчитывать
+15
-7
+8
Победы Бундестим !
Кроос и ко должны забрать чашку 🏆
+10
-3
+7
Мусиале наступают на ногу, но венгр симулирует и судья ведется
+8
-1
+7
Ответ Дядя ТУРА
Наблюдаю комментарии весь евро Фанаты кричат спорт вне политики, при этом болеют или обсирают команды исключительно по политическим мотивам 🤡🤡🤡
Точно.
Ведь футбол для них это скука смертная, а политика счастье, заипись)
+8
-2
+6
Вообще то Гундоган фолил
+11
-6
+5
У этого комментатора весь репортаж как будто одно предложение
+4
-1
+3
Судья 💩
+4
-1
+3
Ответ Владимир Владимир
Не знаю, не знаю, решал всё-таки арбитр на ВАР, который подсказал, что явной ошибки там нет.
Вот и про ВАР и сказано ☝️
+3
0
+3
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Ещё один денацификатор, давай на фронт, защищай ценности свои
+4
-2
+2
Где матч ТВ набирает этих идиотов-комментаторов. У этого уникума Хорватия и Албания, оказывается играет в одной группе с немцами
+4
-2
+2
Ответ Alex Norbert
Тоже не понял, почему такое засчитали
Потому , что безнаказанное существо всегда и везде ))
А что вчера итальянский уродец творил в матче Португалия - Чехия ? ))
+3
-2
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Он не про это сказал, он сказал что теперь другим группам достаточно для выхода три очка. Тоже натянуто, но близко к правде, хорваты с Албанией наврядли наберут больше одного очка
Нет, он сказал, что немцы выйдут из группы при победе. Т. К сегодня Албания и Хорватия сыграли вничью
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Ответ Saint_Jimmy
Это же фол был, вы чего. Нельзя было засчитывать
Тоже не понял, почему такое засчитали
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Ответ y569gcsmps
Домашний красивей все таки
Прям реклама этой самой конторы 🫤🫤🫤
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Ответ Inside 88 LW
Кайфуй от футбола. С таким футболом - даже если судья будет головой бить, в статике будет выглядеть. Зачем в красоте искать - негатив?
Ну не справедливость портит всё впечатление. Зачем помогать сильному, той же Англии например? Она засуживала наказания в виде ничьей, за свой трусливый футбол. И ей, при всем при этом помогают судьи, какой тут кайф от несправедливых трактовок, если от этого страдает результат?
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Как можно было гол немецкий засчитать в эпоху ВАР, там железный толчок в спину. Нуждаются ли немцы в таких подарках в матче с венграми? Риторический вопрос.
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Точно такой же фол не засчитали в матче Англии и против них не дали пенальти. Хотя во вчерашнем матче Грузии против Турции такой же толчок плечом был трактирован как фол, и дали Опасный штрафной возле ворот. Судьи, не так очевидно, но тащат фаворитов.
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Венгры прям красавцы! Не сдулись...
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Было когда то Венгрия 8-1 обыгрывала Германию
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Я бы на месте Илкая после матча настучал бы по репе челу с 7 номером.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Точно такой же фол не засчитали в матче Англии и против них не дали пенальти. Хотя во вчерашнем матче Грузии против Турции такой же толчок плечом был трактирован как фол, и дали Опасный штрафной возле ворот. Судьи, не так очевидно, но тащат фаворитов.
Кайфуй от футбола. С таким футболом - даже если судья будет головой бить, в статике будет выглядеть. Зачем в красоте искать - негатив?
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Ответ Амин Чич
Что ты такое...
Это болельщик Негрейры, смотрит матч, что бы написать про Нойера
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Ответ korablev
Такие турниры, как Евро или ЧМ, обнаруживают удивительные вещи в трактовке судьями игровых эпизодов. В начале игры венгр выходит 1х1 с Нойером, успевает пробить по воротам, Ноейр отбивает и потом по инерции (да, не специально, но наотмашь) лупит нападающего по ногам. Вот этот момент, когда удар происходит уже после того, как мяч покинул эпизод, случается далеко не первый раз. И российские арбитры (Лапочкин, а потом и Николаев) не раз говорили, что это фол, потому что «А что? Если игрок без мяча, то его можно бить?» Ну, логика в словах есть - бить действительно нельзя. Другое дело, что бывает грубость, а бывает игровое столкновение. И, конечно, надо различать. Ну, вот сейчас на Евро судьи решили, что ничего страшного не было, хотя по факту Нойер по ногам форварду со всей силы зарядил. Это точно больно и это грубовато. Так выходит можно бить по ногам, если удар по мячу успели нанести?
Что ты такое...
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Ответ Guus Ivanovich
Нет, он сказал, что немцы выйдут из группы при победе. Т. К сегодня Албания и Хорватия сыграли вничью
Ну тогда я думал о людях лучше чем они есть, виноват
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Германия судя по всему и Венгрию вынесет как Шотландию))). Голов много будет, думаю
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Ответ Guus Ivanovich
Где матч ТВ набирает этих идиотов-комментаторов. У этого уникума Хорватия и Албания, оказывается играет в одной группе с немцами
Он не про это сказал, он сказал что теперь другим группам достаточно для выхода три очка. Тоже натянуто, но близко к правде, хорваты с Албанией наврядли наберут больше одного очка
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Надо официально ввести новые правила , как это уже сделали в АПЛ , гибридные !
Что-то от футбола, что-то от регби и сразу исчезают все эти бессмысленные споры был фол или нет !
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