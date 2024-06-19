Германия – Венгрия. 1:0 – Мусиала забил на 22-й. Онлайн-трансляция
Сборная Германии играет с Венгрией во 2-м туре Евро-2024.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте счет открыл хавбек «Баварии» Джамал Мусиала после передачи полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 19 июня, 19.00, «МХП-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 22 Мусиала.
-
Германия –
Нойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос, Гюндоган, Андрих, Виртц (Сане, 58), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 58), Мусиала.
-
Венгрия –
Гулачи, Болла, Фиола, Орбан, Дардаи, Керкез, Шаллаи, Надь (Кляйнхайслер, 64), Собослаи, Шафер, Варга.
Фанаты кричат спорт вне политики, при этом болеют или обсирают команды исключительно по политическим мотивам 🤡🤡🤡
Кроос и ко должны забрать чашку 🏆
Ведь футбол для них это скука смертная, а политика счастье, заипись)
А что вчера итальянский уродец творил в матче Португалия - Чехия ? ))
Что-то от футбола, что-то от регби и сразу исчезают все эти бессмысленные споры был фол или нет !