Абаскаль возглавит «Гранаду» сегодня. Клуб вылетел из Ла Лиги по итогам сезона

Гильермо Абаскаль станет тренером «Гранады».

Сегодня бывший тренер « » подпишет контракт с клубом , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что соглашение 35-летнего специалиста будет рассчитано на один сезон с опцией продления в случае возвращения команды в высший дивизион.

В сезоне-2023/24 « » заняла последнее, 20-е, место в таблице , набрав 21 очко.

возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.