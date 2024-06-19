Абаскаль возглавит «Гранаду» сегодня. Клуб вылетел из Ла Лиги по итогам сезона
Гильермо Абаскаль станет тренером «Гранады».
Сегодня бывший тренер «Спартака» подпишет контракт с клубом Сегунды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что соглашение 35-летнего специалиста будет рассчитано на один сезон с опцией продления в случае возвращения команды в высший дивизион.
В сезоне-2023/24 «Гранада» заняла последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.