Абаскаль возглавит «Гранаду» сегодня. Клуб вылетел из Ла Лиги по итогам сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Д2 Испания Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль станет тренером «Гранады».

Сегодня бывший тренер «Спартака» подпишет контракт с клубом Сегунды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что соглашение 35-летнего специалиста будет рассчитано на один сезон с опцией продления в случае возвращения команды в высший дивизион.

В сезоне-2023/24 «Гранада» заняла последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 21 очко.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.

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43 комментария
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Жаль, что не Сельту
+100
-2
+98
Ну, по идее он должен вывести Гранаду в Премьеру и выиграть с ней какой-то кубок
+77
-2
+75
Ответ Santucco
Ну, по идее он должен вывести Гранаду в Премьеру и выиграть с ней какой-то кубок
А в следующем сезоне выиграть кубок УЕФА
+34
-4
+30
Ответ Артём Амирджанян
Жаль, что не Сельту
Я только подумал, что подкинул работенки Сашке Мостовому.
+16
0
+16
Ох, если бы Сельту!!!
+10
0
+10
Ответ Santucco
Ну, по идее он должен вывести Гранаду в Премьеру и выиграть с ней какой-то кубок
Обыграв в финале Сельту 🤭
+11
-1
+10
Ответ Eric_Cartman
Нейросеть «Мостовой 2.0» вошла в чат
Не нейро-, а алкосеть
+10
-1
+9
Нейросеть «Мостовой 2.0» вошла в чат
+6
0
+6
К НГ уволят, вторая неустойка за год, учитесь...
+8
-3
+5
Мостовой спасал Россию от Абаскаля, теперь он должен спасти Испанию от Абаскаля
+5
0
+5
Ответ Артём Амирджанян
Жаль, что не Сельту
Царя на стажировку мог бы пригласить. Правда, боюсь, тот бы лопнул от такой наглости.
+5
-1
+4
Абаскаль будет работать в конце концов, Ваноли тоже будет работать, если не ошибаюсь в Торино, Тедеско тренирует сильную сборную, споткнулись в первом туре, но ничего, бывает, Якин тренирует, про Эмери молчу. Они все и дальше будут работать, ошибаться, но будут идти дальше. Каждый должен заниматься своим делом, одним суждено тренировать, другим их комментировать.
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По пути Ваноли.
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Жаль не Сельту 😀Мостовой бы с ума сошел
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Он молодой, опыт поднабереться к 40 и свое еще возьмет, я думаю мы не раз будем слышать его имя в Ла Лиге, Спартак это опкатная и тут же подьемная школа для тренеров
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Ждём что скажет Мостовой...наверняка, что Сегунда, как и Фнл не его уровень...
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Ну все, Гранада под прицелом👀
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Ответ igor.igorev
Ну вот и нашёл клуб по своему уровню.
С учетом того, насколько силен чемпионат Испании, это тот же уровень, что у него и был в Спартаке.
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Ответ Eric_Cartman
Нейросеть «Мостовой 2.0» вошла в чат
Вернее 💩сеть
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Это уровень (ФНЛ) Абаскаля. С подтанцовкой у него окей. С Гранадой, посмотрим.
Вообще-то сегунда, очевидно, посильнее ФНЛ. Это как раз уровень РФПЛ.
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Они там головой думают вообще? У Мостового бумажка почти на руках, а они опять этих Абаскалей приглашают.
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Хороший тренер, скорее всего. Если повезет работать в командах, где не будет джикий и соболевых, где никто не будет разлагать атмосферу изнутри, хороших результатов может добиться.
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Ждём реакции Мостового
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Может быть его хотя бы там чеканить научат
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Ответ Igbin
Вообще-то сегунда, очевидно, посильнее ФНЛ. Это как раз уровень РФПЛ.
Не думаю, что уровень РПЛ.
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Это уровень (ФНЛ) Абаскаля. С подтанцовкой у него окей. С Гранадой, посмотрим.
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Удачи, Гильермо!!!
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Со Спартаком в пердив не получилось, а тут уже и ничего делать не надо :)
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Жаль что не Сельту. Мостовой бы порадовался.
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Ждём словесный выход Мостового)
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