Прогноз Васильева: «Жду уверенную победу Хорватии над Албанией с разницей в два мяча и больше»

Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Хорватия – Албания.

«Очень интересный день. Больше всего заинтриговала работа над ошибками Хорватии и Албании. 0:3 Хорватии против Испании – случайность. Фабиан Руис и Родри прекрасны, но команда Златко Далича наиграла на гол-два еще в первом тайме.

Албании было тяжело против владения Италии – благодаря Луке Модричу, Марцело Брозовичу и Матео Ковачичу Хорватия может провернуть похожий сценарий. Жду уверенную победу Хорватии с разницей в два мяча и больше (2.27)», – отметил Васильев.

Матч пройдет 19 июня, начало – в 16:00 мск.

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