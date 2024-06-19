Замминистра цифровизации Польши обвинил Россию в проблемах с трансляцией Евро: «Все следы ведут в Российскую Федерацию»
Павел Ольшевский заявил, что за кибератакой на польское ТВ могла стоять РФ.
У польских зрителей возникли проблемы с трансляцией матча их национальной команды с Нидерландами на Евро-2024 на сайте и в приложении общественного вещателя TVP Sport. Директор телеканала Якуб Квятковски назвал причиной помех DDoS-атаку.
Как отметил Павел Ольшевский, заместитель министра цифровизации Польши, «все следы ведут в Российскую Федерацию».
«Время выбрано неслучайно. Атака произошла практически точно в 15:00, то есть в момент начала матча Польша – Нидерланды. К счастью, службы и наши команды реагирования на компьютерные и критические инциденты отреагировали за считанные секунды.
Это была DDoS-атака, целью которой было отключение сервиса, то есть лишение возможности просмотра матча через интернет польскими гражданами. То, что атака велась из [нашей] страны, значит не так уж много, если говорить об организаторе», – заявил Ольшевский.
Все русофобы и страны, дружащие с США против нас, должны страдать, чем больше и чаще, тем лучше. Надеюсь еще не раз услышать эти поляцкие вопли. В отличие от Эстонии, Литвы и Латвии ее хотя бы видно на карте, а то когда от прибалтийцев новости приходят, я их путаю постоянно (но я москвич и житель большой империи, мне можно).
ясно(нет)
Смеритесь.
Как отметил Павел Ольшевский, заместитель министра цифровизации Польши: «Москва… как много в этом звуке для сердца польского слилось».