Замминистра цифровизации Польши обвинил Россию в проблемах с трансляцией Евро: «Все следы ведут в Российскую Федерацию»

Теги премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу телевидение Евро-2024 Политика Футбол

Павел Ольшевский заявил, что за кибератакой на польское ТВ могла стоять РФ.

У польских зрителей возникли проблемы с трансляцией матча их национальной команды с Нидерландами на Евро-2024 на сайте и в приложении общественного вещателя TVP Sport. Директор телеканала Якуб Квятковски назвал причиной помех DDoS-атаку.

Как отметил Павел Ольшевский, заместитель министра цифровизации Польши, «все следы ведут в Российскую Федерацию».

«Время выбрано неслучайно. Атака произошла практически точно в 15:00, то есть в момент начала матча Польша – Нидерланды. К счастью, службы и наши команды реагирования на компьютерные и критические инциденты отреагировали за считанные секунды.

Это была DDoS-атака, целью которой было отключение сервиса, то есть лишение возможности просмотра матча через интернет польскими гражданами. То, что атака велась из [нашей] страны, значит не так уж много, если говорить об организаторе», – заявил Ольшевский.

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У них теперь тоже куда ни ткни: во всех бедах виновата Россия?
+57
-5
+52
Колхозные пшеки, в ходе расследования выйдут сами на себя
+38
-6
+32
Надо ещё в поражении сборной обвинить.
+25
-4
+21
Ответ Stas Politik
У них теперь тоже куда ни ткни: во всех бедах виновата Россия?
Так уже довольно давно так. Не знаешь кого обвинить - вали на русских. Russians did it, было такое выражение в ходу.
+19
0
+19
От сомнительных «могла стоять РФ» тут же уверенный переход на «следы ведут в РФ». Видимо, в течение его интервью, следствие успело завершиться )))
+18
0
+18
🤡🤡🤡🤡🤡
+19
-4
+15
Вообще с ума сошли пшеки😃 Украина значит смотрела нормально, а вот Польше мы все испортили 😃
+11
0
+11
Чорт, а удобно быть министром в Эуропе. Любую некомпетентность можно оправдать. Еще и бюджет выбить.
+12
-2
+10
Если в кране нет воды - виноваты москали
+8
0
+8
Ответ Stas Politik
У них теперь тоже куда ни ткни: во всех бедах виновата Россия?
Always has been.
+6
0
+6
А ещё русский старик хоттабыч увеличил ворота поляков на 83 минуте матча с Нидерландами. Матч надо срочно переиграть
+6
0
+6
Забыл упомянуть, что тучи, ветер, снег и град на Европу тоже двигает коварная рука Кремля...
+6
0
+6
Это типа как нас пиндосы в подъездах гадят, а у поляков в роли пиндосов русские)
+8
-3
+5
Ответ yellow boy
Колхозные пшеки, в ходе расследования выйдут сами на себя
Но даже тут скажут, что это Россия их головы через спутник запрограммировала
+5
-1
+4
Душа радуется читать такие новости, причем вне зависимости от того, правда это или попытка прикрыть собственную некомпетентность.

Все русофобы и страны, дружащие с США против нас, должны страдать, чем больше и чаще, тем лучше. Надеюсь еще не раз услышать эти поляцкие вопли. В отличие от Эстонии, Литвы и Латвии ее хотя бы видно на карте, а то когда от прибалтийцев новости приходят, я их путаю постоянно (но я москвич и житель большой империи, мне можно).
+4
0
+4
>То, что атака велась из [нашей] страны, значит не так уж много, если говорить об организаторе», – заявил Ольшевский.

ясно(нет)
+4
0
+4
Петров, Боширов, ну хватит уже над европейцами издеваться, дайте им хоть ногомяч спокойно посмотреть.
+3
0
+3
если случилась беда, обвиняй во всем Россию)))
+3
0
+3
ох уж эти всемогущие русские хакеры !!!
+3
0
+3
Да нужны вы нам, сраные пшеки, как собаке пятая нога.
+3
0
+3
И решающий гол забил не Ваут Вегхорст, а Ваня Ветров
+2
0
+2
Ответ Max9999
Это Путин. Больше некому.
Да, и помогал ему Ким Чен Ын!
+2
0
+2
Свинья грязь везде найдет
+1
0
+1
У меня на даче постоянно прерывается интернет , в том числе невозможно смотреть матчи в 16.00 . Клятые пшеки , все изгадили !
+1
0
+1
А наши, оказывается, могут))
+1
0
+1
Это Путин. Больше некому.
+1
0
+1
те же самые наверно следы, что после Крокуса вели в одно соседнее государство, ну те которые белыми дорожками
+5
-4
+1
Всё дороги ведут в РФ.
Смеритесь.
+1
0
+1
Выкачали весь пшекский траффик? 😜
+1
0
+1
Директор телеканала Якуб Квятковски назвал причиной поражения Польши DDoS-атаку сборной Голландии.
Как отметил Павел Ольшевский, заместитель министра цифровизации Польши: «Москва… как много в этом звуке для сердца польского слилось».
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий