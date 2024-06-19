Замминистра цифровизации Польши обвинил Россию в проблемах с трансляцией Евро: «Все следы ведут в Российскую Федерацию»

Павел Ольшевский заявил, что за кибератакой на польское ТВ могла стоять РФ.

У польских зрителей возникли проблемы с трансляцией матча их национальной команды с Нидерландами на на сайте и в приложении общественного вещателя TVP Sport. Директор телеканала Якуб Квятковски назвал причиной помех DDoS-атаку.

Как отметил Павел Ольшевский, заместитель министра цифровизации , «все следы ведут в Российскую Федерацию».

«Время выбрано неслучайно. Атака произошла практически точно в 15:00, то есть в момент начала матча Польша – Нидерланды. К счастью, службы и наши команды реагирования на компьютерные и критические инциденты отреагировали за считанные секунды.

Это была DDoS-атака, целью которой было отключение сервиса, то есть лишение возможности просмотра матча через интернет польскими гражданами. То, что атака велась из [нашей] страны, значит не так уж много, если говорить об организаторе», – заявил Ольшевский.