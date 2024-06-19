Шара Буллет назвал любимые команды: «С детства болел за «Анжи» и ЦСКА, когда там Жо и Вагнер были»

Теги ЦСКА Жо Вагнер Лав премьер-лига Россия Анжи UFC MMA Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Шарабудтдин Магомедов назвал любимые футбольные команды.

«Я как‑то в один момент сильно болел за «Анжи», прямо с самого детства, когда еще был ребенком. Пытался на все матчи ходить.

А потом, когда этот клуб разграбили, уже отвратительно стало. Я перегорел и перестал болеть. Я болел за ЦСКА, когда еще были Жо, Вагнер Лав, когда они Кубок УЕФА выиграли.

В то время я следил, все журналы покупал. Трансферы, новости, следил за всем интересным. А сейчас просто перегорело всё, я даже не знаю, какие футболисты где играют», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 22 июня подерется с Йоильтоном Луттербахом на UFC Saudi Arabia.

Шара Буллет − о бое с Луттербахом: «Жду перестрелку, но он будет нюхать мои яйца»

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9 комментариев
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Мне нравился ЦСКА времён Хонда. Его гол со штрафного в вороты Севильи незабываемый.
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Это он был на том видео, семки грыз? говорил еще "Да анжи выиграет наверно есть жи...."
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ЦСКА времен этих бразильцев +Карвальо, Жирков и прочие доминировали в РФПЛ, особенно в противостояниях со Спартаком
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Ответ Bunyod Turgunov
Мне нравился ЦСКА времён Хонда. Его гол со штрафного в вороты Севильи незабываемый.
«Влип Палоп по самый лоб». (С)

Эх, да. Было шикарно.
+8
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Анжи при Гаджиеве 1999-2000, - Песня!!! Все местные ребята (и дело не Первой лиге), по флангам - Летали, я такой фланговой игры нигде и никогда не видел - ни в МЮ при Кине, ни в сегодняшнем и прошлом Ливере...получил подлинное наслаждение от Игры в те годы - наслаждение на уровне киевского Динамо и золотого состава Спартака Романцева, что про Лава - то, - это лучший и наилучший Игрок в России - поцелован Богом! Наивный, простой, безотказный, без прибамбасов, преданный и Игре и Клубу - золото! Сегодня таких уже Мать Природа не делает...
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И кто же "разграбил" тот гАНЖИ"?
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