Шара Буллет назвал любимые команды: «С детства болел за «Анжи» и ЦСКА, когда там Жо и Вагнер были»

Шарабудтдин Магомедов назвал любимые футбольные команды.

«Я как‑то в один момент сильно болел за «Анжи», прямо с самого детства, когда еще был ребенком. Пытался на все матчи ходить.

А потом, когда этот клуб разграбили, уже отвратительно стало. Я перегорел и перестал болеть. Я болел за ЦСКА, когда еще были Жо, Вагнер Лав, когда они Кубок УЕФА выиграли.

В то время я следил, все журналы покупал. Трансферы, новости, следил за всем интересным. А сейчас просто перегорело всё, я даже не знаю, какие футболисты где играют», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 22 июня подерется с Йоильтоном Луттербахом на UFC Saudi Arabia.

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