Белотти за 5+ млн евро может перейти из «Ромы» в «Комо». Клуб вышел в Серию А
«Комо» согласовал с «Ромой» трансфер Андреа Белотти за 5 млн евро плюс бонусы.
При этом новичку Серии А осталось уговорить самого 30-летнего форварда, который вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Фиорентине».
В 29 матчах минувшего чемпионата Италии на счету Белотти 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Белотти 112 голов в 330 играх и 8 голов в КИ.
Сравнения уместны.
Да и он хоть в ТОП-клубе успел поиграть, в отличии от Белотти.