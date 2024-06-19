Белотти за 5+ млн евро может перейти из «Ромы» в «Комо». Клуб вышел в Серию А

Теги Рома Фиорентина серия А Италия возможные трансферы Комо Андреа Белотти Футбол

«Комо» согласовал с «Ромой» трансфер Андреа Белотти за 5 млн евро плюс бонусы.

При этом новичку Серии А осталось уговорить самого 30-летнего форварда, который вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Фиорентине».

В 29 матчах минувшего чемпионата Италии на счету Белотти 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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18 комментариев
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От игрока 100+млн до 5, пособие для начинающих
+67
-2
+65
Ответ Aleks Del Piero
От игрока 100+млн до 5, пособие для начинающих
100 за него хотел Торино, сам он, естественно, никогда столько не стоил)
+21
0
+21
Да уж, из потенциального топ нападающего в Заболотного….
+9
0
+9
Легенда ценника в 100 миллионов
+6
0
+6
Ответ laudrup
Сейчас бы сравнивать игрока, который забил 100+ голов а серии А, играя за середняков и польское бревно.
Пентек забил 33 гола в 102 играх Серии А и 12 голов в КИ.
Белотти 112 голов в 330 играх и 8 голов в КИ.
Сравнения уместны.
+6
-2
+4
Ответ Сергей Орлов
100 за него хотел Торино, сам он, естественно, никогда столько не стоил)
Да это понятно, это к вопросу об адекватности и аппетитах некоторых "управленцев")
+4
-1
+3
Ответ Крыс Пол
Итальянский Пёнтек
Сейчас бы сравнивать игрока, который забил 100+ голов а серии А, играя за середняков и польское бревно.
+4
-2
+2
Итальянский Пёнтек
+1
0
+1
Верните мне мир ,где Белотти стоил 100 млн😭
+1
0
+1
Ответ dmitry_demidov
Милан не был топ-клубом в те годы, когда там был Пионтек. Его и сейчас-то к топам сложно отнести.
Милан исторически ТОП-клуб, как бы не обстояли там дела.
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Ответ Тюменец
Более чем)) учитывая, что поляк большую часть забитых в Италии голов забил за средние или слабые клубы. Да и он хоть в ТОП-клубе успел поиграть, в отличии от Белотти.
Милан не был топ-клубом в те годы, когда там был Пионтек. Его и сейчас-то к топам сложно отнести.
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Ответ Vitto
Пентек забил 33 гола в 102 играх Серии А и 12 голов в КИ. Белотти 112 голов в 330 играх и 8 голов в КИ. Сравнения уместны.
Более чем)) учитывая, что поляк большую часть забитых в Италии голов забил за средние или слабые клубы.
Да и он хоть в ТОП-клубе успел поиграть, в отличии от Белотти.
0
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Ответ Aleks Del Piero
Да это понятно, это к вопросу об адекватности и аппетитах некоторых "управленцев")
Это да)
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разкабанел и сразу уровень упал...худеть надо обратно
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Сдал Андреа,очень переоцененный игрок
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А ведь когда то 100🤣🤣🤣✌️
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Всего пара букв и целых 5 лямов.
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