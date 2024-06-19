Белотти за 5+ млн евро может перейти из «Ромы» в «Комо». Клуб вышел в Серию А

«Комо» согласовал с «Ромой» трансфер Андреа Белотти за 5 млн евро плюс бонусы.

При этом новичку Серии А осталось уговорить самого 30-летнего форварда, который вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Фиорентине».

В 29 матчах минувшего чемпионата Италии на счету 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.