Хорватия — Албания, 19.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

19 июня на чемпионате Европы по футболу пройдет матч второго тура с участием команд квартете B. В Гамбурге на поле стадиона «Фолькс Паркштадион» сыграют Хорватия — Албания. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁

Хорватия

Сборная Хорватии стартовала с разгромного поражения от Испании 0:3. Шашечные стали первой сборной на турнире, которая не забила. Во втором тайме Бруно Петкович получил право пробить пенальти, гол был забит с нарушением правил, после чего взятие ворот отменили.

Трижды хорватская сборная пропустила в первом тайме. Испанцы забили дважды на 29 и 32 минутах. Автором победного гола стал Альваро Мората, а второй мяч забил Фабиан Руис. Уже в компенсированное время тайма голом отметился Даниэль Карвахаль. В моменте важно не само взятие ворот, а автор голевой передачи. Им стал Ламин Ямаль. Форвард установил сразу два рекорда — самый молодой дебютант Евро в сборной Испании и самый молодой автор голевой передачи в истории чемпионата Европы.

Албания

Албанцы, как и их соперник по матчу, стартовал на турнире с поражения. В отличие от хорватской сборной Албании удалось отметиться голом, причем гол получился рекордным. На 22 секунде Недим Байрами воспользовался ошибкой Федерико Димарко и вывел Албанию вперед. Байрами стал автором самого быстрого гола в истории Евро. Он побил рекорд Дмитрия Кириченко, который в 2004 году забил Греции на 67 секунде встречи.

Италия еще до перерыва не только сравняла счет, но и вышла вперед. На 11 минуте гол забил Алессандро Бастони, а на 16 голом отметился Николо Барелла. До конца матча больше голов не было. В составе Албании играет защитник «Локомотива» Марио Митай, он провел на поле все 90 минут. Игрок «Рубина» Мирлинд Даку на поле не появился.

Прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Албания

Хорватия получили статус фаворита матча. Букмекер Winline предлагают следующие котировки на основной исход и результативность встречи:

победа Хорватии — 1,50;

ничья — 4,50;

победа Албании — 7,20;

ТБ2,5 — 2,03;

ТМ2,5 — 1,82.

В результатах команд прослеживается три статистических тренда. В 4 гостевых встречах Албании забивают оба соперника, Хорватия не играет вничью в 7 встречах, сборная Хорватии пропускает на Евро в восьми последних матчах.

Хорватия на двух последних чемпионатах мира брала медали: серебро в 2018 и бронзу в 2022. На этом же отрезке на чемпионатах Европы не было успехов. На турнирах Евро 2016 и 2020 команда завершила борьбу в 1/8 финала. На результаты сборной влияет и возраст лидеров. Команда достаточно возрастная. Албания в матче с Италией показала, что может убегать в контратаки и реализовывать моменты при их возникновении. Учитывая, что впереди у сборных игры с главными фаворитами в третьем туре, то набирать очки необходимо в этой встрече. Албании по силам забить в ворота Хорватии. В квалификации сборная отличилась в 6 из 7 матчах. Букмекер Winline предлагает коэффициент 1,90 на гол сборной Албании.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽