Португалия – Чехия, 18.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч
Сборные Португалии и Чехии будут завершать своим матчем первый тур группового этапа на чемпионате Европы по футболу 2024. Встреча в рамках группы F состоится 18 июня на арене Лейпциг Штадиум, начало в 22:00 по московскому времени.
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Сборная Португалии
Команда Португалии совсем не прочь повторить свой триумф восьмилетней давности, когда она впервые в истории завоевала золото чемпионата Европы. Тогда главной звездой был Криштиану Роналду, который вел партнеров за собой даже несмотря на повреждения. Сейчас он по-прежнему в составе и показывает результативный футбол. Португальцы в июне провели три контрольных матча. Сначала со счетом 4 : 2 выиграли у сборной Финляндии, затем уступили хорватам 1 : 2, и 11 июня забили три безответных мяча в ворота команды Ирландии, автором двух из них стал Роналду. Правда, теперь сила португальской сборной не только в нем. Выросло целое поколение ярких футболистов, которые отстаивают свое право появляться на поле в основном составе. В команде новый тренер. Роберто Мартинес покинул бельгийцев и получил в свое распоряжение еще более звездный коллектив. Сборная Португалии единственная, которая в отборочном турнире не потеряла ни одного очка.
Сборная Чехии
Независимо от того, в каком составе сборная Чехии приезжает на чемпионат Европы, а после распада ЧССР она его вообще ни разу не пропускала, от нее всегда можно ждать успешного выступления. Правда, попадание в плей-офф и невыход из группы чехи сочетают через раз. На Евро 2020 они проиграли в группе только англичанам, а затем дошли до четвертьфинала, убрав в 1/8 финала сборную Нидерландов. Запомнилось выступление нападающего Патрика Шика, который забил пять голов и сейчас в Германии может догнать Милана Бароша. У того в финальных турнирах чемпионатов Европы на один мяч больше. В этом году сборную возглавил Иван Гашек, при новом наставнике команда пока не сыграла ни в одном официальном поединке, что же касается контрольных матчей, то у чехов четыре победы подряд, в том числе недавний разгром Мальты со счетом 7 : 1 и более скромный успех в матче с Северной Македонией — 2 : 1.
Коэффициенты букмекеров
Если в 2016 году португальцы исповедовали прагматичный футбол в надежде на то, что свое слово скажет Криштиану Роналду, то теперь футболисты ищут удачу в атаке и практически регулярно находят. Так что, как минимум, один забитый мяч от сборной Португалии ожидать можно. Сборная Чехии уязвима, уже при Гашеке она пропускала в каждом матче, при этом таких сильных соперников, как сборная Португалии у чехов уже давно не было. Команды встречались друг с другом пять раз, все матчи были официальными. Играли они в одной группе Лиги наций в 2022 году, тогда португальцы выиграли по сумме двух встреч с общим счетом 6 : 0. Подопечные Гашека попытаются зацепить хотя бы одно очко, но не сумеют. Матч наверняка окажется результативным и завершится победой фаворита. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 -1
|
Ф2 +1
|
ТМ 2,5
|
ТБ 2,5
|
Лига Ставок
|
1,56
|
4,60
|
6,40
|
1,86
|
1,91
|
1,95
|
1,82
|
Fonbet
|
1,55
|
4,40
|
6,40
|
1,87
|
1,95
|
1,80
|
2,02
|
Winline
|
1,56
|
4,40
|
6,20
|
1,88
|
1,92
|
1,99
|
1,86
|
Olimpbet
|
1,56
|
4,40
|
6,20
|
1,89
|
1,94
|
1,98
|
1,85
|
Pari
|
1,55
|
4,40
|
6,40
|
1,87
|
1,95
|
1,80
|
2,02
|
BetBoom
|
1,56
|
4,36
|
6,18
|
1,89
|
1,95
|
1,81
|
2,04
|
Leon
|
1,54
|
4,30
|
6,00
|
1,88
|
1,93
|
1,84
|
1,97
|
1Win
|
1,54
|
4,20
|
6,00
|
1,86
|
1,91
|
1,82
|
1,95
|
Tennisi
|
1,52
|
4,35
|
6,20
|
1,86
|
1,94
|
1,79
|
2,02
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