Португалия – Чехия, 18.06.2024, Евро 2024 – коэффициенты букмекеров на матч

Сборные Португалии и Чехии будут завершать своим матчем первый тур группового этапа на чемпионате Европы по футболу 2024. Встреча в рамках группы F состоится 18 июня на арене Лейпциг Штадиум, начало в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Португалии

Команда Португалии совсем не прочь повторить свой триумф восьмилетней давности, когда она впервые в истории завоевала золото чемпионата Европы. Тогда главной звездой был Криштиану Роналду, который вел партнеров за собой даже несмотря на повреждения. Сейчас он по-прежнему в составе и показывает результативный футбол. Португальцы в июне провели три контрольных матча. Сначала со счетом 4 : 2 выиграли у сборной Финляндии, затем уступили хорватам 1 : 2, и 11 июня забили три безответных мяча в ворота команды Ирландии, автором двух из них стал Роналду. Правда, теперь сила португальской сборной не только в нем. Выросло целое поколение ярких футболистов, которые отстаивают свое право появляться на поле в основном составе. В команде новый тренер. Роберто Мартинес покинул бельгийцев и получил в свое распоряжение еще более звездный коллектив. Сборная Португалии единственная, которая в отборочном турнире не потеряла ни одного очка.

Сборная Чехии

Независимо от того, в каком составе сборная Чехии приезжает на чемпионат Европы, а после распада ЧССР она его вообще ни разу не пропускала, от нее всегда можно ждать успешного выступления. Правда, попадание в плей-офф и невыход из группы чехи сочетают через раз. На Евро 2020 они проиграли в группе только англичанам, а затем дошли до четвертьфинала, убрав в 1/8 финала сборную Нидерландов. Запомнилось выступление нападающего Патрика Шика, который забил пять голов и сейчас в Германии может догнать Милана Бароша. У того в финальных турнирах чемпионатов Европы на один мяч больше. В этом году сборную возглавил Иван Гашек, при новом наставнике команда пока не сыграла ни в одном официальном поединке, что же касается контрольных матчей, то у чехов четыре победы подряд, в том числе недавний разгром Мальты со счетом 7 : 1 и более скромный успех в матче с Северной Македонией — 2 : 1.

Коэффициенты букмекеров

Если в 2016 году португальцы исповедовали прагматичный футбол в надежде на то, что свое слово скажет Криштиану Роналду, то теперь футболисты ищут удачу в атаке и практически регулярно находят. Так что, как минимум, один забитый мяч от сборной Португалии ожидать можно. Сборная Чехии уязвима, уже при Гашеке она пропускала в каждом матче, при этом таких сильных соперников, как сборная Португалии у чехов уже давно не было. Команды встречались друг с другом пять раз, все матчи были официальными. Играли они в одной группе Лиги наций в 2022 году, тогда португальцы выиграли по сумме двух встреч с общим счетом 6 : 0. Подопечные Гашека попытаются зацепить хотя бы одно очко, но не сумеют. Матч наверняка окажется результативным и завершится победой фаворита. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

Ставки 1 Х 2 Ф1 -1 Ф2 +1 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 1,56 4,60 6,40 1,86 1,91 1,95 1,82 Fonbet 1,55 4,40 6,40 1,87 1,95 1,80 2,02 Winline 1,56 4,40 6,20 1,88 1,92 1,99 1,86 Olimpbet 1,56 4,40 6,20 1,89 1,94 1,98 1,85 Pari 1,55 4,40 6,40 1,87 1,95 1,80 2,02 BetBoom 1,56 4,36 6,18 1,89 1,95 1,81 2,04 Leon 1,54 4,30 6,00 1,88 1,93 1,84 1,97 1Win 1,54 4,20 6,00 1,86 1,91 1,82 1,95 Tennisi 1,52 4,35 6,20 1,86 1,94 1,79 2,02

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