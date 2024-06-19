Хлусевич посоветовал отдыхать в Крыму: «Там безумно много красивых мест, но ехать лучше на машине»

Даниил Хлусевич рассказал, где провел отпуск.

«Как можно летний отпуск проводить не в Крыму? Конечно, проводил его там. Там безумно много красивых мест, и сам еще не во всех бывал.

Много еще хочу посетить, но у меня не так много времени и непросто совместить поездки со встречей с семьей.

Людям советую съездить в Крым, но ехать туда лучше на машине», – сказал защитник « ».