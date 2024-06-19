Хлусевич посоветовал отдыхать в Крыму: «Там безумно много красивых мест, но ехать лучше на машине»
Даниил Хлусевич рассказал, где провел отпуск.
«Как можно летний отпуск проводить не в Крыму? Конечно, проводил его там. Там безумно много красивых мест, и сам еще не во всех бывал.
Много еще хочу посетить, но у меня не так много времени и непросто совместить поездки со встречей с семьей.
Людям советую съездить в Крым, но ехать туда лучше на машине», – сказал защитник «Спартака».
Имею в виду не грязно
А этим все не по нраву …
Что им не сделай, все плохо - бессовестные люди !