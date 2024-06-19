Хлусевич посоветовал отдыхать в Крыму: «Там безумно много красивых мест, но ехать лучше на машине»

Теги Спартак премьер-лига Россия Р-Спорт Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич рассказал, где провел отпуск.

«Как можно летний отпуск проводить не в Крыму? Конечно, проводил его там. Там безумно много красивых мест, и сам еще не во всех бывал.

Много еще хочу посетить, но у меня не так много времени и непросто совместить поездки со встречей с семьей.

Людям советую съездить в Крым, но ехать туда лучше на машине», – сказал защитник «Спартака».

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29 комментариев
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Ответ quaterbackathome
Это точно не про Крым Имею в виду не грязно
Минусуют тебя явно люди никогда не бывшие в Крыму ! Крым сказка
+21
-5
+16
Ответ mysample
Комментарий скрыт
Ну что за ложь откровенная? Что именно было хорошо в 2009-м?
+19
-5
+14
Был в Ялте в 2017 году, за 10 дней посетил с экскурсиями 25 мест в Крыму и тогда было круто, не смотря на износ инфраструктуры, особенно в разных дворцах побывать, сейчас вся инфраструктура обновлена видимо, ещё лучше стало, хорошо успел до всех событий...
+21
-14
+7
Ответ mysample
Комментарий скрыт
Это не идёт ни в какое сравнение с тем, что сейчас, само собой
+14
-9
+5
Ответ mysample
Комментарий скрыт
Севастополь, конечно, прекрасный. Но инфраструктура там была убитая. Дороги почти не ремонтировались, и были прекрасные насколько сохранились со времен Союза. Ялта была в убогом состоянии
+8
-3
+5
Не горите сильно он так-то родился в Симферополе)
+4
0
+4
Вот только на катере далеко от берега не отплывайте.
+7
-6
+1
Ответ Роман
Русский юг - это дорого и грязно.
Это точно не про Крым
Имею в виду не грязно
+18
-17
+1
А как же Курорты Северного Кавказа?
+1
-1
0
Врядли Станкович этого Хлусевича в основе оставит.
+1
-1
0
А когда другие страны начнут проводить в регионах России референдумы о присоединения их к Финляндии, Швеции, Китаю и тд?
+1
-1
0
Ответ Роман
Русский юг - это дорого и грязно.
Свинья везде грязь найдет
0
0
0
Ответ flash166
Минусуют тебя явно люди никогда не бывшие в Крыму ! Крым сказка
Факт, вообще не понимаю минусов, аргументы то какие есть, что в Крыму грязно?)
0
0
0
Ответ counsel
Севастополь, конечно, прекрасный. Но инфраструктура там была убитая. Дороги почти не ремонтировались, и были прекрасные насколько сохранились со времен Союза. Ялта была в убогом состоянии
А Чечня как похорошела ?
А этим все не по нраву …
Что им не сделай, все плохо - бессовестные люди !
0
0
0
Ответ mysample
Комментарий скрыт
Не знаю, я не смотрю первый канал, а что?
0
0
0
Ответ R. Giskard Reventlov
А когда другие страны начнут проводить в регионах России референдумы о присоединения их к Финляндии, Швеции, Китаю и тд?
В твоем питере когда проводить начнут по-другому запоешь
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0
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