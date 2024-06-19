«Венгрия – одно из главных разочарований первого тура». Прогноз Дорского – Германия забьет венграм минимум 3 мяча

Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Германия – Венгрия.

«Легко очароваться, если один из фаворитов турнира играет в матче открытия против андердога, но уже завершился первый тур, а Германия – все еще одно из сильнейших впечатлений начала Евро.

Против Венгрии Нагельсман не должен внести изменения в старт – значит, мы снова ждем высокие подключения Киммиха и Миттельштедта, а также поиск Мусиалой, Гюндоганом, Виртцом и Хавертцом пространства между линиями.

Несмотря на неплохой отрезок во втором тайме со Швейцарией, Венгрия – одно из главных разочарований первого тура. До перерыва ничего не смогли противопоставить смещениям Эбишера с левого края, а после пускали быстрые атаки, пытаясь отыграться.

Теперь – гораздо более классный соперник, который должен создать еще больше у ворот Гулачи. Моя ставка – индивидуальный тотал Германии больше 2,5 (2.10)», – считает Дорский

Матч пройдет 19 июня, начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

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