«Венгрия – одно из главных разочарований первого тура». Прогноз Дорского – Германия забьет венграм минимум 3 мяча

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Германия – Венгрия.

«Легко очароваться, если один из фаворитов турнира играет в матче открытия против андердога, но уже завершился первый тур, а Германия – все еще одно из сильнейших впечатлений начала Евро.

Против Венгрии Нагельсман не должен внести изменения в старт – значит, мы снова ждем высокие подключения Киммиха и Миттельштедта, а также поиск Мусиалой, Гюндоганом, Виртцом и Хавертцом пространства между линиями.

Несмотря на неплохой отрезок во втором тайме со Швейцарией, Венгрия – одно из главных разочарований первого тура. До перерыва ничего не смогли противопоставить смещениям Эбишера с левого края, а после пускали быстрые атаки, пытаясь отыграться.

Теперь – гораздо более классный соперник, который должен создать еще больше у ворот Гулачи. Моя ставка – индивидуальный тотал Германии больше 2,5 (2.10)», – считает Дорский

Матч пройдет 19 июня, начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

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3 комментария
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Т.е. шотландцы на него произвели большее впечатление?
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В принципе кэф очень неплохой, 2.1, можно сделать ставочку по линии олимпбет на тотал больше 3.5(2,23) вообще.
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