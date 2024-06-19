Фанатов Нидерландов обвинили в расизме из-за подражания Гуллиту – они красили лица в темный цвет. Один из них прекратит делать это, несмотря на одобрение Руда

Фанатов сборной Нидерландов обвинили в расизме за подражание Руду Гуллиту.

На матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша – (1:2) группа болельщиков изобразили бывшего полузащитника Нидерландов Руда Гуллита. Они выкрасили лица в темный цвет, надели парики с дредами и форму сборной периода выступлений Гуллита.

Из-за этого фанаты столкнулись с массовой негативной реакцией и обвинениями в расизме.

Однако сам Гуллит не увидел проблемы в таком образе.

«На самом деле я польщен», – сказал бывший игрок «Милана» и экс-тренер «Терека» (ныне «Ахмат») в беседе с De Telegraaf.

Несмотря на это, после негативной реакции один из фанатов сообщил, что больше не будет использовать данный образ.

«Возможно, я допустил ошибку или не все продумал. Меньше всего я хочу обижать людей, поэтому я решил прекратить.

Многие хорошо отзывались об этом, но, очевидно, некоторые считают иначе. Я должен уважать это и прислушиваться», – сказал DutchNews Барт ван де Вен.

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press