Фанатов Нидерландов обвинили в расизме из-за подражания Гуллиту – они красили лица в темный цвет. Один из них прекратит делать это, несмотря на одобрение Руда
Фанатов сборной Нидерландов обвинили в расизме за подражание Руду Гуллиту.
На матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша – Нидерланды (1:2) группа болельщиков изобразили бывшего полузащитника Нидерландов Руда Гуллита. Они выкрасили лица в темный цвет, надели парики с дредами и форму сборной периода выступлений Гуллита.
Из-за этого фанаты столкнулись с массовой негативной реакцией и обвинениями в расизме.
Однако сам Гуллит не увидел проблемы в таком образе.
«На самом деле я польщен», – сказал бывший игрок «Милана» и экс-тренер «Терека» (ныне «Ахмат») в беседе с De Telegraaf.
Несмотря на это, после негативной реакции один из фанатов сообщил, что больше не будет использовать данный образ.
«Возможно, я допустил ошибку или не все продумал. Меньше всего я хочу обижать людей, поэтому я решил прекратить.
Многие хорошо отзывались об этом, но, очевидно, некоторые считают иначе. Я должен уважать это и прислушиваться», – сказал DutchNews Барт ван де Вен.
Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press
Сам Гуллит не против и даже польщен.
Поехавшая общественность против.
Фанаты извиняются и обещают так больше не делать.
Следующий шаг наверно — уже сам Гуллит должен извиниться и перекраситься (в какой цвет?) или просто самоотмениться от греха подальше.
Гуллит красава, Винисиус бы уже этих добряков за решетку отправил
Борцы с расизмом - "нам лучше знать, что тебя ущемляет, а что нет"
В мире не без идиотов, конечно.
Это примерно как судить обо всем российском сообществе по новостям о запретах на радугу в России. Есть активисты и политики, которые всегда громче всех, и слышно только их. Видя европейское общество изнутри, могу сказать, что вся эта современная повесточка для большинства людей чушь полнейшая.