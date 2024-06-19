Фанатов Нидерландов обвинили в расизме из-за подражания Гуллиту – они красили лица в темный цвет. Один из них прекратит делать это, несмотря на одобрение Руда

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу происшествия болельщики Руд Гуллит Евро-2024 дискриминация Футбол

Фанатов сборной Нидерландов обвинили в расизме за подражание Руду Гуллиту.

На матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша – Нидерланды (1:2) группа болельщиков изобразили бывшего полузащитника Нидерландов Руда Гуллита. Они выкрасили лица в темный цвет, надели парики с дредами и форму сборной периода выступлений Гуллита.

Из-за этого фанаты столкнулись с массовой негативной реакцией и обвинениями в расизме.

Однако сам Гуллит не увидел проблемы в таком образе.

«На самом деле я польщен», – сказал бывший игрок «Милана» и экс-тренер «Терека» (ныне «Ахмат») в беседе с De Telegraaf.

Несмотря на это, после негативной реакции один из фанатов сообщил, что больше не будет использовать данный образ.

«Возможно, я допустил ошибку или не все продумал. Меньше всего я хочу обижать людей, поэтому я решил прекратить.

Многие хорошо отзывались об этом, но, очевидно, некоторые считают иначе. Я должен уважать это и прислушиваться», – сказал DutchNews Барт ван де Вен.

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press

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67 комментариев
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Все западное общество в одной новости. Почему-то ущемляются люди, которые не имеют отношения к образу, а сам Гуллит говорит, что не видит в этом проблем. Теперь фрики диктуют правила.
+175
-3
+172
Фанаты изображают Гуллита.
Сам Гуллит не против и даже польщен.
Поехавшая общественность против.
Фанаты извиняются и обещают так больше не делать.

Следующий шаг наверно — уже сам Гуллит должен извиниться и перекраситься (в какой цвет?) или просто самоотмениться от греха подальше.
+85
0
+85
Бред какой то😏
+82
-2
+80
Майкл Джексон тогда главный расист современности 🙅
+57
-5
+52
По факту расисты как раз те, кто увидел в данном образе дискриминацию темнокожих.
Гуллит красава, Винисиус бы уже этих добряков за решетку отправил
+46
0
+46
Ответ Anegilist
Все западное общество в одной новости. Почему-то ущемляются люди, которые не имеют отношения к образу, а сам Гуллит говорит, что не видит в этом проблем. Теперь фрики диктуют правила.
Ну так ведь реально есть люди, которые решают на что общественность должна оскорбиться. И часто они не имеют никакого отношения к группе оскорбляемых.
+39
0
+39
Сюр какой-то уже происходит в связи с повесточкой.
+34
-1
+33
Запретите уже коричневый и черный цвета, чтобы не было никаких недоразумений, идиоты
+19
0
+19
Наоборот, прикольно. К чему там придираться? Напоминает, как наш комитет разбирался 2 месяца с игроком, сказавшим, что даст денежку, если Краснодара выиграет(точно не помню фразу). Так же из-за ерунды подняли ор. Фанаты же, понятно, делали это не для того, чтобы намекнуть на расизм, а из уважения к легенде. Бред полный
+14
-1
+13
Гуллит - "этот образ меня никак не ущемляет"
Борцы с расизмом - "нам лучше знать, что тебя ущемляет, а что нет"
+13
0
+13
Маразм крепчал
+10
0
+10
Главное, Гуллит не обиделся, а ноунеймная общественность оскорбилась, и из-за этих соевых истеричек такой прикольный образ пропадает...)
+10
0
+10
Маразм как он есть
+9
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+9
Там и белый ребёнок был загримирован под Гуллита. Считаю его надо отдать на перевоспитание какой-нибудь негритянской семье из амстердамского гетто.
+8
0
+8
Ответ Михаил Ткаченко
Сразу с матча их надо было тащить на костёр, огонь всё очистит.
Так наоборот огонь их закоптит, и снова будет повод, чтобы до них докопаться
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Снегирёв
По факту расисты как раз те, кто увидел в данном образе дискриминацию темнокожих. Гуллит красава, Винисиус бы уже этих добряков за решетку отправил
Так давно понятно, что настоящие расисты как раз те, кто борется с расизмом! Нормальные люди, даже не обратят внимания, а эти везде расизм найдут.
+5
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Нормальный косплей, в чем проблема-то, если сам Гуллит одобрил?

В мире не без идиотов, конечно.
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+5
Сразу с матча их надо было тащить на костёр, огонь всё очистит.
+4
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кстати форма прикольная!
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Ответ Anegilist
Все западное общество в одной новости. Почему-то ущемляются люди, которые не имеют отношения к образу, а сам Гуллит говорит, что не видит в этом проблем. Теперь фрики диктуют правила.
> Все западное общество

Это примерно как судить обо всем российском сообществе по новостям о запретах на радугу в России. Есть активисты и политики, которые всегда громче всех, и слышно только их. Видя европейское общество изнутри, могу сказать, что вся эта современная повесточка для большинства людей чушь полнейшая.
+4
0
+4
Ну всё теперь можно Гуллита ещё в расизме обвинить из-за того что он чёрный и не поддержал активистов 😄
+3
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А в чем расизм то?
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Блин. Ну что за бред? В какой цвет им ещё краситься, если они выбрали именно эту легенду? А если бы подражали Ван Бастену, тоже в чём то обвинили? Опять Винисиус истерит
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0
+2
Обвинения, полагаю, звучали от левацких СМИ Нидерландов, нормальным людям не интересно такой ерундой заниматься
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0
+2
Ответ Антон Фалафель
Там и белый ребёнок был загримирован под Гуллита. Считаю его надо отдать на перевоспитание какой-нибудь негритянской семье из амстердамского гетто.
из гаитянского...так аутентичней...в амштердаме нет гетто это жы не питербурх
+2
0
+2
Тупее новости я не слышал. Не самой новости, а её сути даже. В чем тут расизм? В том, что белые покрасились в чёрного? Так черным наоборот это в радость должно быть, что белым так хочется им подражать
+3
-1
+2
Посередине чувак смесь Модрича и Милнера
+2
0
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Фанаты изображают Гуллита. Сам Гуллит не против и даже польщен. Поехавшая общественность против. Фанаты извиняются и обещают так больше не делать. Следующий шаг наверно — уже сам Гуллит должен извиниться и перекраситься (в какой цвет?) или просто самоотмениться от греха подальше.
Ахах, ору
+2
-1
+1
Ответ BroSport
Майкл Джексон тогда главный расист современности 🙅
это какой-то расизм просто !!!!!!!!!!!!
+1
0
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В чем расизм то? Тут наоборот антирассизм так-то
+1
0
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