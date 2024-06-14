Результаты матчей Евро 2024 сегодня, 14.06.2024

Теги Сборная Германии по футболу результаты Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Футбол

Сегодня, 14 июня, в Мюнхене стартовал очередной Чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Германия разгромила команду Шотландии со счетом 5 – 1. Все было решено еще в первом тайме после голов Виртца, Мусиалы и Хавертца, а также удаления у шотландцев. Второй тайм стал формальностью.

Германия – Шотландия 5:1 (3:0, 2:1)
Дата проведения
14 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Виртц, 2:0 – 19 Мусиала, 3:0 – 45+1, пенальти Хавертц, 4:0 – 68 Фюллькруг, 4:1 – 87, автогол Рюдигер, 5:1 – 90+3 Джан.
ГерманияНойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Джан, 80), Гюндоган, Андрих (Гросс, 46), Виртц (Сане, 63), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 63), Мусиала (Мюллер, 74).
ШотландияГанн, Ралстон, Тирни (Маккенна, 77), Хендри, Портеус, Робертсон, Макгинн (Маклин, 67), Кристи (Шенкленд, 82), Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Адамс (Хэнли, 46).
Предупреждения:
Андрих (31), Ралстон (48), Та (62).
Удаление:
Портеус (44).

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