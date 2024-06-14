Результаты матчей Евро 2024 сегодня, 14.06.2024
Сегодня, 14 июня, в Мюнхене стартовал очередной Чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Германия разгромила команду Шотландии со счетом 5 – 1. Все было решено еще в первом тайме после голов Виртца, Мусиалы и Хавертца, а также удаления у шотландцев. Второй тайм стал формальностью.
- Дата проведения
- 14 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 10 Виртц, 2:0 – 19 Мусиала, 3:0 – 45+1, пенальти Хавертц, 4:0 – 68 Фюллькруг, 4:1 – 87, автогол Рюдигер, 5:1 – 90+3 Джан.
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Германия –
Нойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Джан, 80), Гюндоган, Андрих (Гросс, 46), Виртц (Сане, 63), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 63), Мусиала (Мюллер, 74).
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Шотландия –
Ганн, Ралстон, Тирни (Маккенна, 77), Хендри, Портеус, Робертсон, Макгинн (Маклин, 67), Кристи (Шенкленд, 82), Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Адамс (Хэнли, 46).
- Удаление:
- Портеус (44).
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