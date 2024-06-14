Результаты матчей Евро 2024 сегодня, 14.06.2024

Сегодня, 14 июня, в Мюнхене стартовал очередной Чемпионат Европы по футболу. В матче открытия сборная Германия разгромила команду Шотландии со счетом 5 – 1. Все было решено еще в первом тайме после голов Виртца, Мусиалы и Хавертца, а также удаления у шотландцев. Второй тайм стал формальностью.

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