Премьер Португалии: «Верим, что сборная пройдет далеко на Евро. Надеюсь, еще вернусь в Германию» 

Луиш Монтенегру высказался после победы Португалии над Чехией (2:1) на Евро-2024.

«Они четко показали амбиции и способность к достижению цели. У нас есть все основания верить в то, что команда будет на высоте и сможет очень далеко пройти на .

Надеюсь, еще смогу вернуться в Германию. Сегодня на улице я встретил много людей других национальностей, которые болели за Португалию.

Нам нужно улучшать реализацию и не допускать ошибки – сегодня игра могла завершиться по-другому», – сказал премьер-министр .