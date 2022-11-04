Пике завершает карьеру, «МЮ» и «Рома» в стыках Лиги Европы, расширенный состав сборной России, Овечкин повторил рекорд Хоу, Холанд – самый дорогой футболист мира и другие новости утра

1. Жерар Пике объявил о скором завершении карьеры. Защитник проведет последний матч за «Барселону» в субботу. Пишут, что ветеран «блауграны» и сборной Испании уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на главу «Барсы» Лапорту. При этом Пике великодушно отказывается от 30 млн евро, которые ему должен клуб. Жерара провожали все, от Пуйоля до сборной России.

2. В Лиге Европы сыграли последний тур группового этапа. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сосьедад» (1:0) благодаря голу Гарначо с паса Роналду, но остался 2-м в группе ЛЕ, «Рома» тоже вышла в стыки, обыграв «Лудогорец» (3:1). Теперь известны все участники плей-офф Лиги Европы и стыковых матчей. Жеребьевка стыков – 7 ноября.

Также состоялся заключительный тур группового этапа Лиги конференций, по итогам которого стали известны все участники плей-офф и стыков турнира.

3. Опубликован расширенный состав сборной России перед матчем с Таджикистаном. В списке Сычевой, Пиняев, Кузяев, Шунин, 8 игроков «Спартака» и 7 из «Ростова».

4. НХЛ. Александр Овечкин забил 786-й гол в лиге в матче с «Детройтом» (3:1) и повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб.

«Рейнджерс» дома уступили «Бостону» (2:5), Панарин остался без очков в 4 последних матчах из 6, Шестеркин впервые в сезоне проиграл в основное время. «Каролина» справилась с «Тампой» (4:3 Б), Василевский отразил 52 броска из 55, Кучеров забил в 5-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

5. Владимир Сычевой – лучший игрок октября в РПЛ. У него 6 голов и 1 пас в 5 матчах месяца за «Оренбург».

6. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Салават» по буллитам, ЦСКА уступил «Нефтехимику», «Авангард» победил «Сибирь». Все результаты – здесь.

7. Холанд стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt, опередив Мбаппе. Из АПЛ последним на 1-м месте был Роналду в 2009-м.

8. НБА. 39 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Орландо», «Денвер» обыграл «Оклахому».

9. Роналду, Месси, Холанд, Бензема, Левандовски и Салах – среди финалистов Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года», Анчелотти, Моуринью, Клопп и Гвардиола – в категории «Лучший тренер года», «Реал», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Ливерпуль» – в номинации «Лучший клуб года».

10. Трансферные новости. За Хвичей следят «Реал», «Ливерпуль», «Сити» и «Челси» (хотя директор «Наполи» назвал это «враньем»). «Аталанте» интересен Зайнутдинов, ЦСКА хочет минимум 5-6 млн евро за него. «Ливерпуль» хочет, чтобы Беллингем стал новым лицом клуба, но 100 млн евро может не хватить, так как возможности «Реала», «Челси» и «Ман Сити» выше. «Барса» хочет подписать Жоржиньо уже в январе, чтобы бороться за все возможные трофеи. «Атлетико» готов продать Феликса, де Пауля, Карраско и Лемара.

11. Ротенберг – лучший руководитель клуба КХЛ по мнению генменеджеров. Овечкин – 2-й в списке лучших хоккеистов мира по мнению генменеджеров лиги, Макдэвид – первый.

12. Виталия Лисаковича задержали в Казани – он гонял на «Мерседесе» с белорусскими номерами. У форварда «Рубина» более 200 неоплаченных штрафов.

13. По контракту с «ПСЖ» Месси может отдавать приоритет Аргентине. Лео уедет в сборную 7 ноября – за 2 недели до первой игры на ЧМ.

14. РУСАДА предлагает спортсменам дать согласие на передачу личных данных третьим лицам. В том числе – о состоянии интимной жизни.

15. Артета, Гвардиола и Хау претендуют на приз лучшему тренеру октября в АПЛ, Холанд, Кепа, де Брюйне, Джака, Троссард и трое из «Ньюкасла» – на приз лучшему игроку.

16. У Кварацхелии угнали машину из дома в Неаполе. Хвича спал и ничего не заметил.

17. Райан Рейнольдс заинтересован в покупке «Оттавы».

18. Бывший психотерапевт «Сперс» подала в суд на клуб и Джошуа Примо. Она утверждает, что игрок обнажался перед ней девять раз.

19. Алина Загитова показала фотосет в пиджаке на голое тело: «Такое ощущение, что на этих фото не я».

Цитаты дня.

Александр Соболев: «Матч с ЦСКА принципиальнее игры с «Зенитом». Дерби двух столиц – обычная игра»

Спиридонов об отношении к полякам: «Когда под постом моих детей основная масса пишет, что их нужно сжечь – это че, нормально? Они нелюди!»

«Я бы назвал его Шекспиром фигурного катания по широте творческого диапазона». Мишин поздравил Плющенко с 40-летием

Нельсон Пике об избранном президенте Бразилии: «Давайте вышвырнем сукиного сына Лулу на кладбище»

Ренат Лайшев: «До «Самбо-70» у Тутберидзе не было таких результатов. Это исключительно заслуга нашей школы»

Капитан «Торпедо» Самсонов о встрече с Путиным в 2006-м: «Чувствовал: какая-то энергия, мощь, сила исходит от человека. У меня такого никогда не было»

Пирс Морган о критике Катара перед ЧМ: «Разве не надо возмущаться участием Сенегала, Марокко и Туниса, где ЛГБТ тоже вне закона? Почему Англии и США позволено участвовать после вторжения в Ирак?»