Сычевой, Пиняев, Кузяев, Шунин, 8 игроков «Спартака» и 7 из «Ростова» – в расширенном составе сборной России

Опубликован расширенный состав команды России на учебно-тренировочный сбор в ноябре.

Тренерский штаб под руководством включил в список 37 следующих футболистов:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все – «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все – «Ростов»), Артем Макарчук ( ), Илья Агапов ( ), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев ( ).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – ), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба – «Краснодар»), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба – «Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

17 ноября сборная России сыграет против Таджикистана в Душанбе.