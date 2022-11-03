НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Орландо», «Оклахома» примет «Денвер»

В четверг, 3 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата НБА.

Действующий чемпион сыграет в гостях с . «Оклахома» примет на своей арене .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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