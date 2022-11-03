НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Орландо», «Оклахома» примет «Денвер»
В четверг, 3 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата НБА.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Орландо». «Оклахома» примет на своей арене «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 4 ноября, 03.00, «Paycom Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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