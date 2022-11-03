НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Орландо», «Оклахома» примет «Денвер»

Теги результаты Денвер Голден Стэйт Орландо НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В четверг, 3 ноября, состоятся два матча регулярного чемпионата НБА.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Орландо». «Оклахома» примет на своей арене «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Голден Стэйт
Дата проведения
4 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Денвер
Дата проведения
4 ноября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀

25 лучших европейцев НБА по версии пользователей Sports.ru

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета

25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные