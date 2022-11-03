Бывший психотерапевт «Сперс» подала в суд на клуб и Джошуа Примо. Она утверждает, что игрок обнажался перед ней девять раз

Бывший психотерапевт «Сан-Антонио» Хиллари Каутен подала в суд на клуб и бывшего защитника «Сперс» , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Против 19-летнего игрока будет возбуждено уголовное дело по многочисленным обвинениям в непристойном обнажении.

Женщина утверждает, что игрок обнажался перед ней девять раз, начиная с декабря 2021 года. Также она обвиняет клуб в бездействии.

По словам адвоката Тони Базби, Примо показал свой половой орган доктору Хиллари Каутен почти на первом сеансе в декабре 2021 года, сообщает репортер Мэтт Рой.

Каутен утверждает, что команда, в том числе главный тренер Грегг Попович, были в курсе того, что происходит.

«Организация, в которой я работала, подвела меня. Я высказывалась. Я просила о помощи. Мои конкретные действия замалчивались. «Сперс» потребовалось 10 месяцев, чтобы поступить правильно», – заявила она.

По словам Каутен, в июле, когда команда отправилась в Лас-Вегас, ей сказали не приезжать. Позже ей было сказано, что клуб потерял к ней доверие. В августе «Сперс» решили не продлевать ее контракт.

Сообщается, что Примо снова обнажался перед посторонними женщинами в Лас-Вегасе в июле этого года и в Миннесоте в минувшие выходные перед тем, как клуб расторг с ним контракт.

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-2021 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.

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