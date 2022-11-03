«По широте творческого диапазона я бы назвал его Шекспиром фигурного катания». Мишин поздравил Плющенко с 40-летием

Тренер по фигурному катанию поздравил двукратного олимпийского чемпиона с днем рождения.

Плющенко исполнилось 40 лет.

«Я бы хотел поздравить Евгения и пожелать ему и его близким всего самого доброго. А в тренерской работе пожелать сохранять свою неповторимость, присущую ему как спортсмену и человеку. И это случится.

Не побоюсь повторить сказанное когда-то: много выдающихся спортсменов мы почитаем – Браунинг, Ламбьель, Урманов, Ягудин, Чен, – но по широте творческого диапазона я бы именно Женю назвал Шекспиром фигурного катания. Его наследие – это и «Бандитский Петербург», и «Умирающий лебедь» Сен-Санса, Хозе и Асисяй, список бесконечен, а образы неповторимы. Да и по жизни этот человек, безусловно, неповторим. Ччтобы вырос чемпион, нужны три счастливых совпадения: у ребенка талант, он оказался в правильном месте в правильных руках. Женя оказался в группе, где уже был олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Важно было и то, что мой тренерский азарт, мои творческие интересы, выраженные в диссертации на эту тему, совпали с главной тогда тенденцией развития мирового фигурного катания – увеличением числа оборотов в прыжках. Комплекс специальных упражнений позволил создать группу в составе Урманова, Плющенко, Ягудина, Татаурова и Новосельцева, которая могла на равных бороться с мужской сборной командой мира или даже превзойти ее.

Плющенко не стал бы самим собой, если бы его двигательный талант не был дополнен тем, что часто описывают как «способный, артистичный». Я в случае с Женей называю это художественным видением мира», – рассказал Мишин.

Плющенко никогда не менял тренера: его били на тренировках, но Женя терпел и остался верен Алексею Мишину (21 год вместе)