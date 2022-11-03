пошутила о завершении карьеры Пике, выложив фото его игры рукой в матче с Россией.

В своем телеграм-канале сборная выложила фото с подписью: объявил о завершении карьеры. 💔Спасибо за все, легенда 🇷🇺🇪🇸»

Фото сделано во время 1/8 финала мира 2018 года между национальными командами России и . Тогда Пике сыграл рукой в штрафной площади, после чего Артем Дзюба сравнял счет с пенальти. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов сильнее оказалась сборная России.