Спиридонов об отношении к полякам: «Когда под постом моих детей основная масса пишет, что их нужно сжечь – это че, нормально? Они нелюди!»

Чемпион Европы по волейболу рассказал об отношении к полякам.

– Польскую нацию я ненавижу. Понимаю, что плохо так говорить, но скрывать не вижу смысла. Еще с чемпионата мира-2014 я все про них понял, и мое мнение об этом никто никогда не поменяет. Русские начинают видеть истинное отношение поляков к нам только в последние полгода, а я увидел его еще восемь лет назад.

– Напомни тем, кто забыл: что случилось на ЧМ-2014?

– Случился Крым. И каждый матч в Польше весь зал освистывал нас, наш гимн, и вообще они вели себя максимально по-хамски.

Когда проиграли полякам 2-3, шли в раздевалку, один ##### (плохой человек) наклонился прямо с трибуны, и начал орать: «Спиридонов, отдай Крым». Я просто плюнул в него. Оказалось, какой-то местный депутат. Он там долго еще шипел. С тех пор пошло-поехало.

Нас тогда постоянно охраняли. С автоматами. В автобусе и спереди и сзади – мальчики. Параллельно ехали четыре машины. Это нездоровая ситуация. И чем дальше, тем сильнее я начинал ненавидеть поляков.

– Было что-то еще?

– Дружище, зайди ко мне в инстаграм. Почитай комменты и все поймешь.

– Так ты их сам троллишь.

– Если я тебя буду троллить, ты будешь желать смерти моим детям?

– Нет.

– Какие вопросы?

– Они желали тебе этого с 2014-го?

– Да они периодически всплывают. Но в последнее время все участилось. С февраля заблокировал порядка 5000 поляков. Они пишут: «Ты напал на Украину». ###### в рот, у меня жена – украинка. На кого, на ###, я могу напасть? Я уже и так 15 лет сражаюсь с Украиной!

– Год назад я был в Польше. Как раз на волейбольном Евро. Ходил с нашивкой «Россия» и, регулярно спрашивая местных о чем-либо, за 10 дней в разных городах ни разу не столкнулся даже с малейшим негативом.

– Это частные случаи. Я не говорю, что абсолютно все поляки – плохие люди. Общаюсь с агентом Леона, он поляк. В Новом Уренгое три года жил с Винярски в одной комнате. Топовый пацан!

– Как он реагировал на твои взгляды?

– Да тогда еще все не было настолько плохо. Но сегодня в инфопространстве политику качают против России так, что даже хороший человек, который может любить Россию или меня, просто не сможет сказать это вслух. Многое могу понять, но, когда под постом моих детей основная масса пишет, что их нужно сжечь – это че, нормально? Они нелюди! Какая бы вражда ни была, но затрагивать детей…

– Посмотри на свои слова со стороны. Когда Антон Анисимов в прямом эфире называл поляков мерзкими тварями, это же выглядело отвратительно?

– Абсолютно поддерживаю его в том высказывании. Лучшая фраза, которую можно подобрать про поляков.

– Сколько раз тебя пытались переубедить, что ты перегибаешь?

– Много, даже сами поляки. Они говорили: «Спирик, мы не все такие». Я это понимаю. Есть отдельные нормальные. Но в основной массе – там люди, из которых льется говно и злость к русским, – сказал Спиридонов.

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