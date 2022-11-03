«Аталанте» интересен Зайнутдинов. ЦСКА хочет минимум 5-6 млн евро за него (Николо Скира)

«Аталанте» интересен полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

Как пишет инсайдер Николо Скира, бергамаски несколько раз отправляли скаутов на матчи с участием 24-летнего футболиста. ЦСКА запросит за игрока минимум 5-6 млн евро.

Бахтиер присоединился к ЦСКА в 2020 году. До этого он выступал за «Ростов».

В этом сезоне хавбек сборной Казахстана сыграл 16 матчей в составе ЦСКА и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.