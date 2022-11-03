Райан Рейнольдс заинтересован в покупке «Оттавы»
Райан Рейнольдс может купить «Оттаву».
Актер будет очень заинтересован в приобретении клуба НХЛ в том случае, если тот будет выставлен на продажу, сообщает People. Он хочет, чтобы клуб продолжал базироваться в Оттаве.
Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. На днях стало известно, что они рассматривают вариант продажи клуба.
В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.
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