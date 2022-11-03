💥 Пике завершает карьеру: «Субботняя игра станет для меня последней на «Камп Ноу»

Защитник Жерар Пике объявил о намерении покинуть «Барселону» и завершить карьеру.

«Последние недели, месяцы многие говорили обо мне. Но до этого момента я ничего не отвечал. Теперь говорить буду я.

Как и многие из вас, я всегда был болельщиком «Барсы». Я родился в семье любителей футбола и фанатов «Барселоны». Когда я был маленьким, то хотел стать не футболистом, а игроком «Барсы».

В последнее время я много думал об этом мальчике. Что, если бы ему тогда сказали, что все мечты сбудутся, что он попадет в первую команду «Барсы», что он выиграет все возможные трофеи, станет чемпионом Европы и мира, поиграет с лучшими футболистами мира и станет одним из капитанов, найдет друзей на всю жизнь?

С того момента, как я присоединился к «Барселоне», прошло 25 лет. Я ушел, но вернулся. Футбол дал мне все, «Барса» дала мне все. Вы, кулес, дали мне все.

И теперь, когда все мечты этого мальчика сбылись, я хочу вам сообщить о своем решении – что пришло время завершить это путешествие. Я всегда говорил, что другой команды, кроме «Барсы», у меня уже не будет. И так оно и будет.

Субботний матч станет для меня последним на «Камп Ноу». Я стану обычным фанатом, буду поддерживать команду. Я передам свою любовь к «Барсе» своим детям, как это сделали мои родители.

И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на . Да здравствует !» – сказал Пике.

Испанский защитник занимался в академии «Барселоны» с 1997 по 2004 год, после чего отправился в «Манчестер Юнайтед», а в 2008-м вернулся в Каталонию.

С «блауграной» он 8 раз стал чемпионом Испании, 7 раз – обладателем Кубка Испании, 6 – Суперкубка страны, трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также три раза – чемпионат мира среди клубов.

Со сборной Испании Пике стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.

Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.