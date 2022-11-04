Никола Йокич обошел Уилта Чемберлена и стал рекордсменом среди центровых НБА по трипл-даблам

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Центровой «Денвера» Никола Йокич стал автором исторического трипл-дабла в выездном матче с «Оклахомой» (122:110).

Йокич набрал 15 очков, 13 подборов и 13 передач. Трипл-дабл стал для действующего MVP 3-м в новом сезоне и 79-м в карьере.

Йокич обошел легендарного «большого» Уилта Чемберлена (78) и стал рекордсменом среди центровых НБА по количеству трипл-даблов.

Лидер по трипл-даблам в истории НБА – Расселл Уэстбрук из «Лейкерс» (194).

За 36 минут Никола реализовал 6 из 9 с игры, допустив при этом 10 потерь.

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