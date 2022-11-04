Овечкин забил 786-й гол в НХЛ. До Хоу – 15 шайб, до Гретцки – 108

забил 786-й гол в .

Капитан стал автором единственной шайбы своей команды в матче с (1:3).

Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

В 12 играх текущего сезона на счету форварда 10 (6+4) очков.

Сегодня Овечкин (20:48, 7:44 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. В конце второго периода получил малый штраф.