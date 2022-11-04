Определились участники плей-офф ЛЕ и стыковых матчей. Жеребьевка стыков – 7 ноября

Стали известны все команды, вышедшие из группы в .

Первые места в своих группах заняли (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия). Эти команды вышли в 1/8 финала.

Вторыми стали ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), (Италия), «Унион» (Германия), (Англия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Нант» (Франция) и (Франция). Эти команды сыграют в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала.

В стыковых матчах также сыграют «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Севилья» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Шахтер» (Украина) и «Ювентус» (Италия), которые вылетели из Лиги чемпионов.

В Лигу конференций вылетели «Буде-Глимт» (Норвегия), АЕК Ларнака (Кипр), «Лудогорец» (Болгария), «Брага» (Португалия), «Шериф» (Молдова), «Лацио» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Трабзонспор» (Турция).

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы пройдет 7 ноября, жеребьевка 1/8 финала – 24 февраля.