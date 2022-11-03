Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на главу «Барсы» Лапорту (Елена Кондис)
Стало известно, с чем связано решение Жерара Пике посреди сезона завершить карьеру.
По данным журналистки Елены Кондис Эдо, на защитника «Барселоны» оказывали сильное влияние футбольные проблемы и отношение к нему в прессе, которые наблюдались в последние недели. Игрок посчитал, что «оно того не стоит».
Также отмечается его обида на президента «блауграны» Жоана Лапорту, пускай Пике и не хотел выносить ее на публику.
Пике в текущем сезоне провел в Ла Лиге 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру
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