Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на главу «Барсы» Лапорту (Елена Кондис)

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Стало известно, с чем связано решение Жерара Пике посреди сезона завершить карьеру.

По данным журналистки Елены Кондис Эдо, на защитника «Барселоны» оказывали сильное влияние футбольные проблемы и отношение к нему в прессе, которые наблюдались в последние недели. Игрок посчитал, что «оно того не стоит».

Также отмечается его обида на президента «блауграны» Жоана Лапорту, пускай Пике и не хотел выносить ее на публику.

Пике в текущем сезоне провел в Ла Лиге 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру

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