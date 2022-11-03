Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на главу «Барсы» Лапорту (Елена Кондис)

Стало известно, с чем связано решение посреди сезона завершить карьеру.

По данным журналистки Елены Кондис Эдо, на защитника «Барселоны» оказывали сильное влияние футбольные проблемы и отношение к нему в прессе, которые наблюдались в последние недели. Игрок посчитал, что «оно того не стоит».

Также отмечается его обида на президента «блауграны» , пускай Пике и не хотел выносить ее на публику.

Пике в текущем сезоне провел в 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру