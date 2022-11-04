Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций и стыков. «Вест Хэм» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала

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Стали известны все команды, вышедшие из группы в Лиге конференций.

Первые места в своих группах заняли «Истанбул» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция) и «Слован» (Словакия). Эти команды вышли в 1/8 финала.

Вторыми стали «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Днепр-1» (Украина), «Гент» (Бельгия), ЧФР (Румыния) и «Базель» (Швейцария). Эти команды сыграют в стыковых матчах.

В стыковых матчах также сыграют «Буде-Глимт» (Норвегия), АЕК Ларнака (Кипр), «Лудогорец» (Болгария), «Брага» (Португалия), «Шериф» (Молдова), «Лацио» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Трабзонспор» (Турция), вылетевшие из Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций пройдет 7 ноября, жеребьевка 1/8 финала – 24 февраля.

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