Капитан «Торпедо» Самсонов о встрече с Путиным в 2006-м: «Чувствовал: какая-то энергия, мощь, сила исходит от человека. У меня такого никогда не было»

Капитан «Торпедо» рассказал о встрече с .

Самсонов – единственный чемпион юношеского Евро-2006 в составе сборной России, который сейчас играет в Мир РПЛ.

«Прошло несколько дней после финала, мы отмечаем кто-где. Я лазил по каким-то ресторанам, с кем-то пил, ночевал в лесу, в «Лужниках».

И тут звонок: завтра утром быть в на Лужнецкой набережной в красных костюмах сборной. Думал, денег дадут – нам же обещали после чемпионства. Я прибежал к утру в костюме – а там вся команда. Заходим в РФС, нам выдают в конвертах деньги за победу. Правда, мы расстроились. Обещали золотые горы, чуть ли не по 50 тысяч евро, а дали 130 тысяч 500 рублей. Надурили.

Собираемся расходиться, а нас останавливают: «Сейчас поедем в Сочи, будет встреча с Путиным». А у нас ни документов, ничего. Посадили в автобус, повезли в аэропорт Быково и отправили в маленьком самолете в Сочи. Приезжаем в отель «Спутник» – там уже концерт, столы накрыты, девчонки танцевали русские народные танцы. Встреча с Путиным – утром на следующий день.

Вот мы и попросили у Колыванова (тренер той сборной – Sports.ru) «прогуляться по Сочи», сказали, что вернемся в 2-3 часа ночи. Он согласился. И что ты думаешь? Мы пришли к «Спутнику» в 8:30 утра, прямо перед отъездом к Путину. Зато объездили весь Сочи, понавыигрывали денег в игровые автоматы, фартило во всем! Даже в море не купались. Сначала в одни автоматы, потом – другие, везде – пивка. И так всю ночь.

Путин принимал в Мацесте, рядом с футбольными полями. Сразу после встречи меня все спрашивали: «Ну что, как Путин?» Не понимал в 17 лет, кто он и что. Но чувствовал: он идет – и какая-то энергия, мощь, сила исходит от человека. Никогда не забуду это чувство. У меня в жизни такого никогда не было.

Встреча была жесткая. Пообщались с ним. Он спрашивал: «Можете рассказать, как вы совмещаете школу с футболом?» Мутко сказал: «Пусть на этот вопрос ответит Самсонов». Знал же, что я что-нибудь ляпну. Ну, я встал и сказал: «Как совмещаем школу с футболом? Ну, никак!» Там все выпали!» – сказал защитник в интервью .

«Спал на вокзалах и в лесу, еще пару месяцев – и спился бы». Капитан «Торпедо» победил зависимость ­и в 33 добрался до РПЛ