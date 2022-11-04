Василевский отразил 52 броска из 55 в матче с «Каролиной» и стал 1-й звездой, несмотря на поражение по буллитам

отразил 52 броска из 55 в матче с «Каролиной».

Россиянин защищал ворота «Тампы» в матче регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (3:4 Б) и был признан его первой звездой.

«Ураганы» перебросали «Лайтнинг» более, чем в 2 раза – 55:26.

52 сэйва в матче регулярки – 2-й результат в истории для вратарей . Рекорд установил сам Василевский в феврале 2020 года, отбив 54 броска из 58 в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ).

В серии буллитов он пропустил 2 шайбы после 6 попыток игроков «Каролины».