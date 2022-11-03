Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой – Winline игрок октября в РПЛ.

За футболиста, забившего шесть голов и отдавшего одну результативную передачу в пяти матчах октября в Мир РПЛ, проголосовали все легенды РПЛ. Также он получил четыре из пяти голосов экспертов телеканала «Матч Премьер».

В голосовании болельщиков победил нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 5 голов в 5 матчах чемпионата.

Помимо Сычевого и Чалова, на приз лучшему игроку октября в претендовали Малком ( ), ( ) и Алексей Каштанов ( ).