Сычевой – лучший игрок октября в РПЛ. У него 6 голов и 1 пас в 5 матчах месяца за «Оренбург»

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой – Winline игрок октября в РПЛ.

За футболиста, забившего шесть голов и отдавшего одну результативную передачу в пяти матчах октября в Мир РПЛ, проголосовали все легенды РПЛ. Также он получил четыре из пяти голосов экспертов телеканала «Матч Премьер».

В голосовании болельщиков победил нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 5 голов в 5 матчах чемпионата. 

Помимо Сычевого и Чалова, на приз лучшему игроку октября в РПЛ претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Алексей Каштанов («Урал»).

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