За Хвичей следят «Реал», «Ливерпуль», «Сити» и «Челси». Директор «Наполи» назвал это «враньем»
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание топ-клубов Европы.
По данным инсайдера Николо Скиры, в число клубов, отправлявших скаутов на матчи с участием грузинского футболиста в последнее время, входят «Реал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».
Неаполитанцы при этом не намерены продавать ключевого игрока и считают его неприкосновенным.
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли в беседе со «Спорт-Экспрессом» назвал информацию о скаутах «враньем».
В текущем сезоне Кварацхелия провел 12 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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