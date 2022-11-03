За Хвичей следят «Реал», «Ливерпуль», «Сити» и «Челси». Директор «Наполи» назвал это «враньем»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание топ-клубов Европы.

По данным инсайдера Николо Скиры, в число клубов, отправлявших скаутов на матчи с участием грузинского футболиста в последнее время, входят «Реал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

Неаполитанцы при этом не намерены продавать ключевого игрока и считают его неприкосновенным.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли в беседе со «Спорт-Экспрессом» назвал информацию о скаутах «враньем».

В текущем сезоне Кварацхелия провел 12 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.