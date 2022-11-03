Овечкин – 2-й в списке лучших хоккеистов мира по мнению генменеджеров КХЛ. Макдэвид – первый

Большинство генменеджеров клубов КХЛ не считают лучшим хоккеистом мира.

Анонимный опрос генменеджеров, проведенный «Спорт-Экспрессом», показал, что большинство (8 из 21) считают лучшим форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Нападающий с пятью голосами занял второе место. Из россиян также был упомянут голкипер . В опросе поучаствовали руководители всех клубов , кроме «Локомотива».