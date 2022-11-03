Овечкин – 2-й в списке лучших хоккеистов мира по мнению генменеджеров КХЛ. Макдэвид – первый
Большинство генменеджеров клубов КХЛ не считают Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.
Анонимный опрос генменеджеров, проведенный «Спорт-Экспрессом», показал, что большинство (8 из 21) считают лучшим форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.
Нападающий «Вашингтона» с пятью голосами занял второе место. Из россиян также был упомянут голкипер «Тампы» Андрей Василевский. В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».
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