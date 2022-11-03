Пирс Морган о критике Катара перед ЧМ: «Разве не надо возмущаться участием Сенегала, Марокко и Туниса, где ЛГБТ тоже вне закона? Почему Англии и США позволено участвовать после вторжения в Ирак?»

Пирс Морган призвал не смешивать футбол и политику перед .

«Не могу же я быть единственным человеком, желающим, чтобы мы оставили в стороне всю эту политику и пропаганду справедливости и просто насладились футболом?

Нужно было устраивать серьезные споры о том, можно ли проводить турнир в Катаре, 12 лет назад, когда подавались заявки, а не за три недели до его начала, не так ли?

И если аргумент против них заключается в том, что у них есть проблемы с соблюдением прав человека, а это неоспоримый факт, то что насчет остальных стран, участвующих в турнире?

В частности, если преследование ЛГБТ-людей считается препятствием для участия в чемпионате мира, то разве мы не должны возмущаться, что на турнир приедут Сенегал, Марокко и Тунис, где однополые отношения тоже вне закона?

Или участием Ганы, где парламент продвигает новый законопроект, требующий тюремного заключения для любого, кто хотя бы выражает поддержку или сочувствие по отношению к ЛГБТ-людям?

Или участием Камеруна, где, согласно недавнему отчету, однополые отношения преследуют более агрессивно, чем в любой другой стране мира?

И не заставляйте меня начинать с Саудовской Аравии, где вас могут подвергнуть химической кастрации, приговорить к пожизненному заключению или даже казнить, если застанут за однополым сексом.

Если повнимательнее взглянуть на другие страны-участники чемпионата мира, то мы увидим еще больше проблем с соблюдением прав человека.

У Коста-Рики серьезные проблемы с торговлей людьми, в – шокирующий уровень убийств и пыток со стороны полиции, страдает от коррупции в правительстве и судебной системе, а продолжает притеснять цыган.

Многие из уже упомянутых стран ведут непрекращающиеся войны со свободой слова, сажая в тюрьмы диссидентов и журналистов, критикующих правительство. В случае с Саудовской Аравией, их кромсают костяными пилами. А еще там ужасно обращаются с рабочими-мигрантами.

И если недостатки современного общества так обсуждаются перед чемпионатом мира, то почему и США позволено выступать, учитывая вторжение в Ирак в 2003 году и весь последующий террористический ад, который эта незаконная война развязала в мире?

Думаю, вы поняли мою точку зрения», – написал телеведущий, журналист и болельщик «Арсенала» в колонке для The Sun.