«Рома» – «Лудогорец». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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«Рома» примет «Лудогорец» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

После 5 проведенных матчей команды набрали по 7 очков. Болгары занимают 2-е место в группе C, итальянцы – третье. Первое место гарантировал себе «Бетис», набравший 13 баллов. Команда, которая займет второе место по итогам групповой стадии, сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф ЛЕ. Клуб, занявший 3-е место, весной выступит в плей-офф Лиги конференций.

Рома Италия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Стадио Олимпико»
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