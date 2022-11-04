У Кварацхелии угнали машину из дома в Неаполе. Хвича спал и ничего не заметил
У Хвичи Кварацхелии угнали машину прямо из дома в Неаполе.
Вчера вечером грузинский полузащитник стал жертвой кражи в своем доме в Кумах. Воры угнали автомобиль игрока, Mini Countryman.
Никаких других последствий для звезды «Наполи» не было – он спал на втором этаже, когда воры вошли в дом, чтобы взять ключи от машины.
Кварацхелия подал заявление в полицию, а затем появился на тренировке в преддверии субботнего матча с «Аталантой».
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