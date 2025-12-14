У «Тоттенхэма» одна победа в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»
У «Тоттенхэма» лишь одна победа в АПЛ с начала ноября.
Сегодня команда под руководством Томаса Франка крупно проиграла «Ноттингем Форест» в матче 16-го тура чемпионата Англии (0:3).
В семи последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» одержал лишь одну победу – над «Брентфордом» (2:0). Также на этом отрезке у «шпор» две ничьих и пять поражений.
После 16 туров «Тоттенхэм» идет 11-м в таблице АПЛ, набрав 22 очка. 20 декабря «шпоры» сыграют с «Ливерпулем».
