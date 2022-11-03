«Ливерпуль» хочет, чтобы Беллингем стал новым лицом клуба. 100 млн евро может не хватить, так как возможности «Реала», «Челси» и «Ман Сити» выше

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«Ливерпуль» хочет, чтобы Джуд Беллингем стал новым лицом клуба.

По информации журналиста Bild Янника Хуберта, наиболее серьезный интерес к полузащитнику «Боруссии» проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Реал». Эти клубы уже готовятся к возможному трансферу.

Известно, что следующим летом «Ливерпуль» готов заплатить за 19-летнего хавбека 100 млн евро. Англичане видят в Беллингеме новое лицо клуба.

Однако есть сомнения в том, что предложения в 100 млн евро будет достаточно, чтобы заполучить игрока, так как «Челси», «Ман Сити» и «Реал» обладают более весомыми финансовыми возможностями, чем «Ливерпуль».

Сообщалось, что «Дортмунд» потребует за Джуда около 150 млн евро.

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику 19-летнего игрока можно найти здесь.

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