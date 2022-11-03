«Атлетико» готов продать Феликса, де Пауля, Карраско и Лемара. Зимой нужно отпустить двоих

ищет способ компенсировать недополученные средства после вылета из еврокубков.

По данным Cadena SER, для этого им придется продать ряд футболистов. Они готовы расстаться с полузащитниками , Родриго де Паулем, и . Уйти должны двое из них.

Также по возможности мадридцы зимой хотят укрепить ряд позиций, включая центр и правый фланг обороны и полузащиту. Но без исходящих трансферов это, опять же, невозможно.

Ранее сообщалось, что ранний вылет из Лиги чемпионов стоил «Атлетико» минимум 20 млн евро.