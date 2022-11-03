«Атлетико» готов продать Феликса, де Пауля, Карраско и Лемара. Зимой нужно отпустить двоих
«Атлетико» ищет способ компенсировать недополученные средства после вылета из еврокубков.
По данным Cadena SER, для этого им придется продать ряд футболистов. Они готовы расстаться с полузащитниками Жоау Феликсом, Родриго де Паулем, Тома Лемаром и Янником Карраско. Уйти должны двое из них.
Также по возможности мадридцы зимой хотят укрепить ряд позиций, включая центр и правый фланг обороны и полузащиту. Но без исходящих трансферов это, опять же, невозможно.
Ранее сообщалось, что ранний вылет из Лиги чемпионов стоил «Атлетико» минимум 20 млн евро.
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