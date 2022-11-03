Холанд стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt, опередив Мбаппе. Из АПЛ последним на 1-м месте был Роналду в 2009-м

Нападающий Эрлинг Холанд назван самым дорогим игроком мира.

По версии Transfermarkt, норвежец на данный момент оценивается в 170 млн евро. Он опередил форварда «ПСЖ» (160 млн).

Игрок АПЛ впервые с 2009 года стал самым дорогим в мире. Тогда этот статус на Transfermarkt имел нападающий – вместе с из «Барселоны».

За 11 матчей в АПЛ Холанд забил 17 голов и отдал 3 результативных передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Мбаппе 11 голов за 12 игр в Лиге 1 в этом сезоне. Детальнее его показатели можно посмотреть тут.