Холанд стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt, опередив Мбаппе. Из АПЛ последним на 1-м месте был Роналду в 2009-м
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назван самым дорогим игроком мира.
По версии Transfermarkt, норвежец на данный момент оценивается в 170 млн евро. Он опередил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (160 млн).
Игрок АПЛ впервые с 2009 года стал самым дорогим в мире. Тогда этот статус на Transfermarkt имел нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – вместе с Лионелем Месси из «Барселоны».
За 11 матчей в АПЛ Холанд забил 17 голов и отдал 3 результативных передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Мбаппе 11 голов за 12 игр в Лиге 1 в этом сезоне. Детальнее его показатели можно посмотреть тут.
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