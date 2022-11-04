Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Бостона» и впервые в сезоне проиграл в основное время

Теги Рейнджерс Бостон НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Бостона» и впервые в сезоне проиграл в основное время.

«Рейнджерс» уступили «Брюинс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Последнюю шайбу «Бостон» забросил в пустые ворота. 

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 32 броска из 36. В 9 матчах сезона у него 6 побед при 3 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).

Два поражения из трех были за пределами основного времени. 

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