Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Бостона» и впервые в сезоне проиграл в основное время

пропустил 4 шайбы от «Бостона» и впервые в сезоне проиграл в основное время.

уступили «Брюинс» (2:5) в регулярном чемпионате . Последнюю шайбу забросил в пустые ворота.

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 32 броска из 36. В 9 матчах сезона у него 6 побед при 3 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).

Два поражения из трех были за пределами основного времени.