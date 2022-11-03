Холанд, Кепа, де Брюйне, Джака, Троссард и трое из «Ньюкасла» претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в октябре

Стало известно, кто претендует на приз лучшему игроку октября в АПЛ.

В список кандидатов вошли:

( ) – 6 голов в 6 матчах;

( ) – не пропустил в 3 из 6 матчей октября, сделал 22 сэйва;

Кевин де Брюйне ( ) – 2 гола и 3 ассиста в 5 матчах;

(«Ньюкасл») – 2 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах;

(«Манчестер Сити») – 6 голов и 2 ассиста в 4 матчах;

(«Ньюкасл») – 2 ассиста и 3 сухих матча из 6;

( ) – 5 голов в 6 матчах;

( ) – 2 гола в 5 матчах.

Голосование за лучшего игрока АПЛ в октябре продлится до 7 ноября. Результаты будут определены по итогам голосования болельщиков и экспертов .