«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

сыграет с на выезде в 6-м туре группового этапа .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».

После 5 проведенных матчей испанская команда набрала 15 очков, а английская – 12. «Сосьедад» в случае победы или ничьей напрямую выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в группе. «Юнайтед» может занять 1-е место в случае победы с разницей в 2 мяча или больше. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф.

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