Роналду, Месси, Холанд, Бензема, Левандовски и Салах – среди финалистов Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года»
Стали известны финалисты премии Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года».
В шорт-лист номинантов попали: Карим Бензема, Тибо Куртуа (оба – «Реал Мадрид»), Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Луис Диас, Мохамед Салах и Садьо Мане (все – «Ливерпуль»).
На награду «Игрок года по версии фанатов из тиктока» претендуют Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Церемония вручения наград пройдет в Дубае 17 ноября.
Самым титулованным обладателем премии является Криштиану Роналду – он получал награду лучшему игроку года 6 раз.
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