Роналду, Месси, Холанд, Бензема, Левандовски и Салах – среди финалистов Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года»

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Стали известны финалисты премии Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года».

В шорт-лист номинантов попали: Карим Бензема, Тибо Куртуа (оба – «Реал Мадрид»),  Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Луис Диас, Мохамед Салах и Садьо Мане (все – «Ливерпуль»).

На награду «Игрок года по версии фанатов из тиктока» претендуют Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 17 ноября.

Самым титулованным обладателем премии является Криштиану Роналду – он получал награду лучшему игроку года 6 раз.

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