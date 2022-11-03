Роналду, Месси, Холанд, Бензема, Левандовски и Салах – среди финалистов Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года»

Стали известны финалисты премии Globe Soccer Awards в категории «Лучший игрок года».

В шорт-лист номинантов попали: , (оба – «Реал Мадрид»), Роберт Левандовски ( ), , (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду ( ), Луис Диас, Мохамед Салах и (все – ).

На награду «Игрок года по версии фанатов из тиктока» претендуют Кевин де Брюйне, (оба – ), Карим Бензема ( ), («Барселона»), Лионель Месси ( ), («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Церемония вручения наград пройдет в Дубае 17 ноября.

Самым титулованным обладателем премии является – он получал награду лучшему игроку года 6 раз.