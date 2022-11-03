«Реал», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Ливерпуль» – финалисты Globe Soccer Awards в категории «Лучший клуб года»

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Объявлены финалисты Globe Soccer Awards в номинации «Лучший клуб года».

В шорт-лист претендентов на победу вошли «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Милан», «Рома», «Ливерпуль», «Палмейрас» (Сан-Паулу), «Фламенго» (Рио-де-Жанейро), «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия) и «Видад» (Марокко).

На премию лучшему президенту года претендуют Флорентино Перес («Реал»), Паоло Скарони («Милан»), Хальдон аль Мубарак («Манчестер Сити»), Жорже Пинту да Кошта («Порту») и Герберт Хайнер («Бавария»).

Финалистами в категории «Лучший спортивный агент года» стали Жорже МендешПини ЗахавиДжонатан Барнетт, Рафаэла Пимента, Фрэнк Тримболи и Леон Анхель.

Финалистами в борьбе за звание лучшего спортивного директора года стали Михаэль Цорк («Боруссия» Дортмунд), Хасан Салихамиджич («Бавария»), Кристиано Джунтоли («Наполи»), Паоло Мальдини и Фредерик Массара (оба – «Милан»), Майкл Эдвардс и Джулиан Уорд (оба – «Ливерпуль»).

Вручение наград Globe Soccer Awards состоится 17 ноября в Дубае.

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