Артета, Гвардиола и Хау претендуют на приз лучшему тренеру октября в АПЛ
Стало известно, кто претендует на приз лучшему тренеру октября в АПЛ.
В список кандидатов вошли:
Микель Артета («Арсенал») – 4 победы и ничья в 5 матчах;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 4 победы и ничья в 5 матчах;
Эдди Хау («Ньюкасл») – 5 побед и ничья в 6 матчах.
Голосование за лучшего тренера АПЛ в октябре продлится до 7 ноября. Результаты будут определены по итогам голосования болельщиков и экспертов АПЛ.
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