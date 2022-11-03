Артета, Гвардиола и Хау претендуют на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

Стало известно, кто претендует на приз лучшему тренеру октября в АПЛ.

В список кандидатов вошли:

( ) – 4 победы и ничья в 5 матчах;

( ) – 4 победы и ничья в 5 матчах;

(«Ньюкасл») – 5 побед и ничья в 6 матчах.

Голосование за лучшего тренера АПЛ в октябре продлится до 7 ноября. Результаты будут определены по итогам голосования болельщиков и экспертов АПЛ.

Холанд, Кепа, де Брюйне, Джака, Троссард и трое из «Ньюкасла» претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в октябре