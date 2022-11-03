Артета, Гвардиола и Хау претендуют на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

Теги Ньюкасл Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Пеп Гвардиола Эдди Хау Футбол

Стало известно, кто претендует на приз лучшему тренеру октября в АПЛ.

В список кандидатов вошли:

Микель Артета («Арсенал») – 4 победы и ничья в 5 матчах;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 4 победы и ничья в 5 матчах;

Эдди Хау («Ньюкасл») – 5 побед и ничья в 6 матчах.

Голосование за лучшего тренера АПЛ в октябре продлится до 7 ноября. Результаты будут определены по итогам голосования болельщиков и экспертов АПЛ. 

Холанд, Кепа, де Брюйне, Джака, Троссард и трое из «Ньюкасла» претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в октябре

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