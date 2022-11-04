Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ. У обоих по 786 шайб (за «Вашингтон» и «Детройт»)

повторил рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ.

Сегодня форвард забросил свою 786-ю шайбу в лиге в матче с «Детройтом» (1:3). В НХЛ россиянин выступал только за «Кэпиталс» (с 2005 года).

Рекорд НХЛ по голам за один клуб/франшизу был установлен , выступавшим за «Детройт» с 1946 по 1971 годы. В его активе 786 шайб за «Детройт» (еще 15 он забросил за «Хартфорд» в своем последнем сезоне в лиге).

В топ-5 в истории также входят (692 шайбы за ), (690 за ) и (625 за «Квебек» и ).

Овечкин забил 786-й гол в НХЛ. До Хоу – 15 шайб, до Гретцки – 108